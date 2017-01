Lokalsport: Hauptsponsor und andere Extrawürste

Das Paradies für Pfeilewerfer ist fast fertig. Die "McDart.de-Arena" in der Karl-Arnold-Straße im Gelderner Barbara-Gebiet wird am 11. Februar mit einer großen Party eröffnet. Der Gelderner Dart-Club hat ganze Arbeit geleistet. Von Volker Himmelberg

Alles ist professionell und bis ins kleinste Detail geplant. Beispiele gefällig ? Das Kind hat ab sofort einen Namen. Das neue Domizil des Gelderner Dart-Clubs, das am Samstag, 11. Februar, um 19 Uhr im Barbaragebiet an der Karl-Arnold-Straße 6 eröffnet wird, heißt "McDart.de-Arena". "Das funktioniert ähnlich wie im Fußball beispielsweise mit der Veltins-Arena auf Schalke", erklärt Robert Schoppmann.

FOTO: Seybert Gerhard

FOTO: Seybert Gerhard

Der Turnierleiter des Vereins hatte sich vor einigen Monaten auf Sponsorensuche begeben und unter anderen an den größten Anbieter für Dart-Zubehör in Deutschland gewandt. "McDart"-Geschäftsführer Ralf Rademacher machte sich vom Siegerland aus auf den Weg nach Geldern und zeigte sich begeistert - die Unterschrift unter den Sponsorenvertrag war nur noch Formsache.

Und der Verein heißt auch ganz bewusst Gelderner Dart-Club und nicht etwa Dart-Club Geldern - wegen der Abkürzung. "Das Kürzel GDC steht auch für die German Dart Championship. Wer es im Internet bei Google eingibt, landet automatisch bei uns", sagt Schoppmann.

Es sind diese und weitere Kleinigkeiten, die dafür sprechen, dass die "McDart.de-Arena" in Zukunft weit über die Region hinaus für Aufsehen sorgen wird. So haben sich Schoppmann und seine Mitstreiter für relativ kleines Geld die Theke aus dem ehemaligen "Dorfkrug" in Hartefeld besorgt, an der künftig die durstigen Pfeilewerfer mit frisch gezapftem Bier versorgt werden. Eine Küche gibt's zunächst noch nicht, dafür arbeitet der "GDC" als Hausherr mit der Pizzeria "La Capri" zusammen, die selbstverständlich ebenfalls im Barbara-Gebiet beheimatet ist. Schoppmann: "Die liefern nach Bestellung direkt zu uns und haben auf unseren Wunsch extra sogar Currywurst mit Pommes in ihr Programm aufgenommen."

Seit vergangenem Juli haben die Mitgliedern - allen voran Albert Sparkuhle, Daniel Timmermann, Wolfgang Hoffmann und bis zu seiner Erkrankung Walter Leukers - ganze Arbeit geleistet. Von der leer stehenden Halle, in der zuletzt eine Videothek untergebracht war, bis zum Dart-Paradies war ein sehr weiter Weg. Auf dem die Idealisten jetzt nur noch die letzte Etappe bewältigen müssen. "In dieser Woche werden noch die Toiletten angeliefert und angeschlossen", sagt Schoppmann. Die Elektronik, mit der beispielsweise die 20 "Steel-Dart-Boards" - so die offizielle Bezeichnung der Scheiben - ins rechte Licht gerückt werden können, ist längst fertig. "Wir haben mehr als einen Kilometer Kabel verlegt."

Mit der Eröffnung am 11. Februar geht für die Gelderner Dart-Freunde ein Traum in Erfüllung. Deshalb soll an diesem Tag auch einfach nur gefeiert werden. Schoppmann: "Alle Beteiligten haben in den vergangenen Monaten enorm viel Arbeit geleistet und sich einfach eine große Party verdient." Der Eintritt ist frei, das Bier kostet dann nur einen Euro, außerdem erhöht "DJ Tobi" den Spaßfaktor.

Anschließend beginnt allerdings sofort der Ernst des Darter-Daseins. Der Verein hat für die Nutzung der "McDart.de-Arena" mit dem Besitzer einen Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen - mit der Option auf weitere fünf Jahre. Die Halle ist dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 18 bis 22 Uhr sowie samstags von 16 bis 24 Uhr geöffnet. Für Trainingszwecke oder einfach nur den gemütlichen Plausch an der Theke.

Die größere Auslastung ist ebenfalls schon gesichert. Im März startet die Geldern Darts-Championship mit insgesamt sechs Qualifikationsturnieren und dem großen Finale am letzten Wochenende der Sommerferien im August. Außerdem haben der "NWDV" und der "DDV" - die Landes- und Bundesverbände der Dartsportler - bereits Interesse signalisiert, ihre Titelkämpfe in der schmucken und hochmodernen Arena in Geldern auszurichten.

Ein Ehrengast kommt natürlich auch. Aber erst im November. Nur so viel sei an dieser Stelle verraten: Der Name wird am 11. Februar verkündet und Stürme der Begeisterung auslösen...

Quelle: RP