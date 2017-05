später lesen Tennis Herren 65: TC BW Veert fährt ersten Saisonsieg ein 2017-05-04T15:37+0200 2017-05-05T00:00+0200

Tennis, 1. Verbandsliga, Herren 65: TC Am Volkswald - TC Blau-Weiß Veert 1:8 (0:6). Mit leichter Verzögerung konnten die Herren 65 des TC BW Veert in Essen einen Sieg einfahren und damit den ersten Punkt zum Minimalziel Klassenerhalt einsammeln. Weil der Dienstag verregnet war, konnten die Spiele erst mittwochs ausgetragen werden. "Obwohl das Ergebnis eindeutig erscheint, konnten wir drei Spiele erst im Match-Tiebreak gewinnen", sagte Mannschaftsführer Freddy Tripp. Er selbst fuhr in der ersten Runde ebenso einen klaren Sieg ein wie Kurt Neuer. Auch Heiner Lettmann punktete, brauchte dafür aber den dritten Satz. In der zweiten Runde gewann Hans Weshaloswki sein Match an Position eins in zwei Sätzen. Jack Nitsche und Bruno Diebels sorgten mit Drei-Satz-Siegen für eine uneinholbare 6:0-Führung nach den Einzeln. Auf das Austragen der Doppel wurde verzichtet. Am Dienstag ist der Homberger TV in Veert zu Gast. "Auch diesen Gegner wissen wir nicht einzuschätzen und hoffen daher auf ein gutes Ergebnis." Da Homberg zum Saisonauftakt spielfrei hatte, lässt sich die Spielstärke auch nicht anhand eines ersten Ergebnisses erahnen.