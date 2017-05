Tennis: Issum zählt zum Favoritenkreis

Die "Herren 40" des Tennisclubs BW Issum begehen heute ab 14 Uhr ihren Saisonauftakt in der 1. Verbandsliga beim TC BW Wuppertal-Elberfeld.

Nach dem Wechsel aus den Herren 30 hat sich das Issumer Team um Mannschaftsführer Arndt van Huet personell noch mal deutlich verbessert. Was auch durchaus nötig ist, wollen die Spieler annähernd an das herankommen, was ihre Vorgänger-Generation in Issum geschafft hat: In der Regionalliga mitzumischen.

Aber davon sind die Blau-Weißen noch weit entfernt und haben das auch gar nicht zum Ziel erklärt. "Formal sind wir in diesem Jahr eine richtig starke Mannschaft", sagt van Huet. Was allerdings auch für die Gegner in der Generation des Becker-Graf-Booms gilt. "Da sind richtig starke Spieler, die sich alle bei den Herren 40 tummeln." Zwar dürften die Issumer, zumindest wenn die Saison verletzungsfrei läuft und beim Kern der Mannschaft keine Terminprobleme entstehen, mit zum Favoritenkreis zählen, aber der ist nach Ansicht von Arndt van Huet recht groß. "Es wird auf jeden Fall eng in dieser Saison. Dinslaken, Voerde, Krefeld und unser erster Gegner Elberfeld sind sehr stark einzuschätzen und zählen mit Sicherheit zu den Favoriten der Gruppe." Daher ist auch kaum eine Prognose möglich, wie der Auftakt am heutigen Samstag für Issum laufen wird. Zum einen stellt sich erst kurz vorher heraus, wie genau aufgelaufen wird. Zum anderen sind die Gastgeber aus Wuppertal nur schwer einzuschätzen. Mathias Hunsmann ist weiterhin die Nummer eins im Issumer Team, holte aber jüngst seinen Bruder Thomas mit ins Boot. Der hat im vergangenen Jahr noch in der Regionalliga gespielt, und die beiden erfüllen sich damit den kleinen Traum, gemeinsam für einen Verein zu spielen. Beide waren als Herren schon in der Bundesliga aktiv. Thomas Hunsmann ist an drei gesetzt, direkt hinter, beziehungsweise vor den niederländischen Zugängen Frank van den Heuvel und Erik Dijkman Dulkes, deren Einsätze noch fraglich sind. Mit Joeri te Riele ist ein weiterer Niederländer am Start, der vor wenigen Jahren auch in der Vorgänger-Herren-40 der Issumer schon am Netz stand. Ebenso wie Ludger Rörthmans, der auch in diesem Jahr zum Team gestoßen ist. Weitere Zugänge sind Mario Schlabbers und Jörg Riddermann. "Ich freue mich, dass mit den beiden gute Spieler aus der Region zu uns gestoßen sind", sagt van Huet. Schlabbers hat bisher noch nicht in Issum gespielt, Riddermann unterstützte die Blau-Weißen schon mal zehn Jahre bei den Herren. Zum Kernteam gehört weiterhin Wouter Zoomer.

(stemu)