Handball: Issumer Männer sind die Last des Tabellenführers los

Issumer Männer sind die Last des Tabellenführers los

Handball-Landesliga der Männer, Gruppe 3: TV Issum - TV Jahn Hiesfeld II (Sa., 18.45 Uhr, Halle am Vogt-von-Belle-Platz). Die 29:32-Niederlage beim Verfolger HC TV Rhede hat durchaus auch ihre gute Seite: Die Mannschaft ist die Bürde des ganz großen Favoriten los und kann sich ab sofort wieder auf die dankbarere Rolle des Jägers konzentrieren. Zum Abschluss der Hinrunde tritt die Mannschaft morgen vor eigenem Publikum gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten TV Jahn Hiesfeld II an. Eine Pflichtaufgabe, die gelöst werden muss - dieser Tatsache sind sich auch Tom Strack und seine Schützlinge bewusst.

"Wir können uns da überhaupt nicht rausreden und sind definitiv Favorit in diesem Spiel", bekräftigt der Trainer. "Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich auch diesen Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt etliche Beispiele dafür, dass Mannschaften, die befreit aufspielen können, gelegentlich für große Überraschungen sorgen." Strack hat natürlich auch von den Gerüchten gehört, dass die junge Hiesfelder Reserve ab sofort von erfahrenen Haudegen aus der "Dritten" unterstützt wird. "Lassen wir uns einmal überraschen. Wir werden sehen, mit welcher Formation der Gegner bei uns aufläuft", macht sich Strack keine allzu großen Gedanken über die Hiesfelder Aufstellung.

Der Gastgeber bangt noch um den Einsatz von Torwart Jens Holsteg, der sich in Rhede eine Kapselverletzung am Finger zugezogen hat. Wie auch immer - Tom Strack gibt folgende Devise aus: "Wir wollen uns nicht ärgern lassen und die Punkte in Issum behalten."

(stemu)