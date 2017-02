Handball: Jetzt plant der TV Aldekerk II den Sprung in die Oberliga

Der Tabellenführer der Handball-Verbandsliga nimmt nach dem 30:24 (15:15)-Erfolg beim TV Korschenbroich II die Favoritenrolle an. Von Stefan Mülders

Die Brust der Handballer des TV Aldekerk II wird immer breiter. Zehn Tage vor dem Saisonende steht das Team um Spielertrainer Nils Wallrath und Co-Trainer Jens Leuchten immer noch an der Tabellenspitze und korrigiert das Saisonziel. "Als Aufsteiger haben wir bis jetzt eine grandiose Saison hingelegt und können uns über das Erreichte freuen. Jetzt nehmen wir unsere Favoritenrolle voll an und haben unser Ziel neu definiert: Wir wollen jetzt definitiv in die Oberliga. Wenn es am Ende doch nicht ganz klappt, war es trotzdem eine tolle Saison für uns", sagte Wallrath nach dem deutlichen 30:24 (15:15)-Erfolg beim TV Korschenbroich II.

Betrachtet man den bisherigen Saisonverlauf und die teilweise drückende Dominanz der Grün-Weißen, so scheint diese Zielkorrektur nur folgerichtig. Wenngleich sich Wallrath auch darüber im klaren ist, dass jetzt zehn "Endspiele" folgen, in denen die Gegner alles daran setzen werden, den Tabellenführer zu schlagen.

So war das auch in Korschenbroich. Bis in die Haarspitzen motiviert traten die Gastgeber auf und trafen zunächst auch auf einen Gegner, der seine Aufgabe noch nicht ganz so ernst zu nehmen schien. "Das hat schon ein wenig genervt, dass wir in der ersten Halbzeit zu locker aufgetreten sind." Folgerichtig war das Spiel nach 30 Minuten noch völlig offen. Aber in der Pause habe man die Defizite angesprochen und anschließend abgestellt. "Es ist beachtlich, wie wir dann den Schalter umgelegt haben. Das kann man von einer so jungen Truppe nicht unbedingt erwarten", lobte der Coach.

Die jungen Spieler bewahrten trotz brenzliger Situationen die Ruhe, gerieten untereinander nicht in Konflikte sondern spielten gemeinsam einfach weiter. Spaß am Handball ist dem Team insgesamt anzumerken. "Die Jungs hören zu, setzen um und ziehen an einem Strang. Das macht einfach nur Spaß." Auch für seinen Verein hatte Nils Wallrath nach dem elften Saisonsieg ein Dankeschön auf Lager: "Wir bekommen Unterstützung von allen Seiten. Hätten wir nicht personelle Hilfe aus der A-Jugend bekommen, wären wir nur mit zehn Spielern angereist."

TV Aldekerk: Gashi (3) - Tebyl (9/1), Wallrath (5), Greven (5), Lenz (2), Köffers (2), Appelhans (2), Schoemakers (1), Girmendonk, Kox, Lindner.

Quelle: RP