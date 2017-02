Handball: Keine Zerreißprobe für den TV Aldekerk

Handball-Regionalliga Nordrhein: TV Aldekerk schlägt den Bergischen HC II 36:29 (16:15) und sorgt mit einer starken Vorstellung für ausgelassene Stimmung in der Vogteihalle. Julian Mumme und Janis Kempmann sind die Aktivposten. Von Carsten Bleckmann

Nach dem Abpfiff erklang in der Vogteihalle der Zillertaler Hochzeitsmarsch, mit dem der TV Aldekerk schon fast traditionell seine Heimsiege feiert. Die Klänge passten zur ausgelassenen Stimmung auf den Rängen, für die der Gastgeber mit einer starken Leistung speziell in der zweiten Halbzeit gesorgt hatte.

"Ich musste allerdings zwei Auszeiten nehmen, in denen ich meine Mannschaft daran erinnert habe, was wir zuvor im Training besprochen hatten", sagte Trainer Achim Schürmann nach der Begegnung. Seine Schützlinge erwischten den besseren Start und waren den Gästen aus Solingen immer ein Stück voraus. Dennoch konnten sich die Grün-Weißen in der ersten Halbzeit noch nicht entscheidend absetzen. Zum einen ließ der Gastgeber in der Defensive die nötige Konsequenz vermissen. Außerdem bestraften die "Löwen" jeden Fehler des ATV erbarmungslos.

So bot sich den Fans zunächst folgendes Bild: Angeführt von einem glänzend aufgelegten Julian Mumme, der als Vorbereiter und Vollstrecker gleichermaßen zu gefallen wusste, bestimmte der TV Aldekerk das Spiel. Doch was vorne gelang, wurde hinten durch Nachlässigkeiten immer wieder umgestoßen. Zweiter Aktivposten in Aldekerker Reihen war der pfeilschnelle Janis Kempmann auf der linken Außenbahn. Er nutzte seine Chancen eiskalt, setzte im Spielaufbau Akzente - und musste dafür einiges einstecken.

Doch nach dem Seitenwechsel schlug das Pendel zu Gunsten der Grün-Weißen aus. Schürmann hatte seine Mannschaft in der Kabine noch einmal wach gerüttelt. Die Aldekerker Abwehr stand jetzt wesentlich kompakter und gestattete den Gästen keine leichten Treffer mehr. Mit zunehmender Spieldauer verloren die Bergischen außerdem mehr und mehr ihre spielerische Linie. Der Gegner ging zwar phasenweise volles Risiko. Der Schuss ging jedoch nach hinten los. Der ATV erzielte drei Treffer ins leere Tor, nachdem die Solinger ihren Torwart für einen zusätzlichen Feldspieler herausgenommen hatten.

"Es gab eine Phase, in der wir drauf und dran waren, das Spiel leichtfertig wegzuschenken", erklärte Schürmann. "Aber wir haben rechtzeitig die Kurve bekommen und können jetzt ein bisschen Karneval feiern." Nach der Pause über die närrischen Tage steht für die Grün-Weißen am Samstag, 4. März, das Gastspiel beim Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach auf dem Programm.

TV Aldekerk: Lindenau (1), Thommessen - Julian Mumme (9), Kempmann (7), Jentjens (6), Greven (5), Rampyapedi (3/2), Schwartz (2), Jonas Mumme (1), Dickel (1), Pasch (1), Hüller.

