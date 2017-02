Jugendfußball: Kevelaers C-Junioren holen einen wichtigen Punkt

Jugendfußball-Niederrheinliga der C-Junioren: Der Kevelaerer SV trennt sich 1:1 (0:1) von der Essener SG. Von Adrian Terhorst

Groß war die Freude beim Kevelaerer SV nach dem 1:1-Unentschieden bei der ebenfalls abstiegsbedrohten Essener SG über einen wichtigen Punktgewinn. "Dabei sind wir mal wieder ganz schlecht in die Partie gekommen und haben in der ersten Halbzeit vieles vermissen lassen", haderte Kevelaers Trainer Simon Fiedler.

So habe seine Mannschaft Glück gehabt, dass Essen trotz einiger Großchancen zur Pause nur mit 1:0 führte. Eine deutliche Kabinenansprache legte dann bei einigen KSV-Junioren scheinbar den Schalter um. Denn nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste immer besser in die Partie und erzielten durch Jan Bossong auch den verdienten Ausgleich (53.). "Hätten wir noch etwas länger gespielt, hätten wir die Partie wahrscheinlich noch gewonnen. Insgesamt geht das Unentschieden aber in Ordnung, da Essen im ersten Durchgang dominiert hat", erklärte der KSV-Trainer.

