Tischtennis Lohnender Umzug: Schauer erneut Stadtmeister

In den Tagen vor Weihnachten werden traditionsgemäß die Tischtennis-Stadtmeisterschaften für Straelen und Wachtendonk ausgetragen. So auch in diesem Jahr - im Übrigen schon zum 38. Mal. Nach seinem Umzug in die Blumenstadt gewann zum dritten Mal in Folge Oliver Schauer die Herren-A-Klasse. Ebenfalls zum dritten Mal entschied der für Falken Rheinkamp spielende Aktive an der Seite seines jungen Partners Daniel Ackers den Doppel-Wettbewerb für sich. Für den mitfavorisierten Hermann-Josef Basten, Spitzenspieler des SV Walbeck, bedeutete schon das erste Spiel der Zwischenrunde das Aus. Mit 2:3 zog er gegen Philip van Geelen, Vereinsmeister des TTC Straelen/Wachtendonk, den Kürzeren. Am Ende erreichte Basten in seiner Gruppe nur Platz zwei und traf so im Halbfinale auf Schauer als Sieger der Parallelgruppe.