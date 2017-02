Handball: Maue Aussicht für Handballerinnen des SV Straelen

Schlechter konnte es für die Grün-Gelben nicht laufen. Auf die Niederlage beim Tabellenletzten folgte 14 Tage später die Pleite beim Vorletzten. Dazwischen unterlag man noch Walsum-Aldenrade. Spätestens jetzt ist der SV Straelen im Abstiegskampf angekommen.

Der Vorsprung auf Platz 13 beträgt zwar immer noch drei Punkte, doch geben weder die kommenden Gegner, noch die derzeitige Verfassung der Blumenstädter Anlass zur Hoffnung auf Zählbares.

Sonntagabend ist der Tabellendritte TuS Treudeutsch Lank zu Gast in der "Bofrost"-Halle. Anwurf ist um 17.45 Uhr. Und, wenn man mal die vergangenen Wochen in Betracht bezieht, spricht alles gegen einen Erfolg der Mannschaft von SVS-Coach Manfred Wählen. Einerseits ist da die Stärke des Gegners, der dank seines grandiosen Tempospiel das torhungrigste Team der Liga stellt. Hinzu kommen im aufgebauten Angriff herausragende Einzelkönnerinnen wie Madeleine Hoffmann oder Birte Pitzen, die mit Wurfkraft und Spielwitz schon so manche Abwehr auseinandergenommen haben. Die zuletzt äußerst wackelige Straelener Defensiv-Abteilung könnte für sie ein gefundenes Fressen sein. Doch das ist nur eines von zahlreichen Problemen in der grün-gelben Mannschaft, die am vergangenen Wochenende weiteren "Zulauf" erhielt. So zog sich Franziska Heckmanns eine Knieverletzung zu. Ein MRT wird noch zeigen, was genau passiert ist. Und auch Katrin Geelen kehrte schwer gezeichnet aus Mettmann zurück. Bei ihr ist es die Schulter, die Sorgen bereitet. Sollte sie auch ausfallen, fehlen zwei weitere Leistungsträgerinnen. Das Team stellt sich dann quasi von alleine auf.

(terh)