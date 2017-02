Radsport: Mountainbike-Spaß in Walbeck

Das Waldfreibad in Walbeck ist seit voriger Woche um eine Attraktion reicher. Neben Fußballgolf gibt es nun auch eine fast drei Kilometer lange Mountainbike-Strecke für eine Sportart, die zuletzt viele Freunde gewonnen hat.

In Zusammenarbeit mit dem Bäderverein und "Zweirad Hendrix" in Walbeck wurde die Strecke mit einer Rennveranstaltung bereits eröffnet. "Aus technischer Sicht kann die Strecke, die sich auch zum Training eignet, jeder fahren. Es gibt viele Kurven, die natürlich Kraft kosten", sagt Arno Hendrix.

In den Vorwochen hat er mit seiner Familie viel Zeit und Arbeit in die Strecke investiert. Dafür erntet er von den Bikern schon viel Lob. Am Sonntag findet am Freibad ab 10 Uhr erneut eine Rennveranstaltung statt, für die sich schon rund 150 Biker angemeldet haben. Interessenten können sich gegen eine Startgebühr morgen noch anmelden. Die Rennveranstaltungen sind reine Trainingsrennen für Jedermann. Gestartet wird in mehreren Klassen, auch Kinder, Jugendliche und Damen (zwischen 10 und 11 Uhr) können an den Start gehen.

Die Hobbyklasse startet ab 11.45 Uhr, die Eliteklasse ab 13.15 Uhr jeweils in verschiedenen Altersklassen. Auch Prominenz hat sich angesagt. Ben Zwiehoff, Europa- und Deutscher Meister 2015 (bereits für Olympia 2020 nominiert), die holländische Juniorenmeisterin Tjade Withag, Günther Reiz, Deutscher Vizesenioren-Marathonmeister, sowie der Deutsche Seniorenmeister Mathias Frohn gehen an den Start. Weitere Veranstaltungen finden am 19. und 26. Februar statt.

(ksch)