Handball: Neuer Job für Achim Schürmann: ATV-Coach übernimmt Homberg

Handball-Trainer Achim Schürmann, der dem Vorstand des Handball-Regionalligisten TV Aldekerk kurz vor Weihnachten seinen Abschied zum Saisonende mit geteilt hatte, ist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung bereits fündig geworden.

Der 42-Jährige, der fünf Spielzeiten für die Grün-Weißen im Einsatz war und den ATV unter anderen zur Niederrheinmeisterschaft geführt hat, übernimmt im Sommer den aktuellen Ligarivalen VfB Homberg. Dort tritt er die Nachfolge von Rüdiger Winter an, der nach drei Jahren im Sommer auf eigenen Wunsch bei den Gelb-Schwarzen ausscheidet. Die Lösung mit dem ehemaligen Nationalspieler, der von 2007 bis 2011 den OSC Rheinhausen betreute und in dieser Zeit den Zweitliga-Aufstieg schaffte, hatte nahe gelegen, nachdem dieser seinen Abschied aus Aldekerk bekannt gegeben hatte.

"Es freut uns, dass wir uns mit Achim Schürmann einigen konnten und einen Mann dazu gewinnen, der uns kennt, der die Szene bestens kennt und bei dem wir den Eindruck gewinnen konnten, dass wir die gleichen Vorstellungen vom Handball haben. Wir haben nun Planungssicherheit und können uns an die Mannschaftsgestaltung für die nächste Saison machen", sagt VfB-Abteilungsleiter Georg Dürdoth. Schürmann klingt ebenfalls begeistert: "Ich freue mich auf ein tolles Umfeld bei einem echten Traditionsverein und als ,Homberger' natürlich auf die Nähe zur Halle. Als mich Abteilungsleiter ,Pat' Boermann ansprach, wollte ich eigentlich nach meiner tollen Zeit in Aldekerk eine Pause einlegen. Aber wer Pat kennt, weiß, dass er nicht locker lässt. Mit ,Vadder' Klinz, Mirko Szymanowicz, den Aksen-Brüdern und Detlef Kunz sind weitere gute Seelen aus vergangenen Tagen mit an Bord, auf die ich mich besonders freue."

Schürmann, der mit dem TV Aldekerk nach Ablauf der Hinserie nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer HSG Bergische Panther hat und sich deshalb durchaus Hoffnungen auf den Titelgewinn machen darf, hat noch keine Planungssicherheit. Der VfB Homberg hat nur einen Punkt Vorsprung auf den Vorletzten Pulheimer SC und schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Mit dem ATV feierte Schürmann im November gegen seinen künftigen Club einen 32:30-Erfolg. Am 18. März betritt der Coach die Halle des Duisburger Albert-Einstein-Gymnasiums noch einmal als Gast, ehe er seine Zelte endgültig wieder in der Heimat aufschlägt.

Quelle: RP