Handball: Regionalligist TV Aldekerk beendet seine Durststrecke

Handball-Regionalligist TV Aldekerk ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach den Niederlagen in den Spitzenspielen gegen die Bergischen Panther und den TV Jahn Köln-Wahn sowie dem Unentschieden bei den Wölfen Nordrhein wurden die Grün-Weißen am Samstagabend beim Abstiegskandidaten Pulheimer SC ihrer Favoritenrolle gerecht.

"Obwohl wir personelle Probleme hatten, hat meine Mannschaft eine ordentliche Leistung gezeigt und das Spiel im Griff gehabt. Am Ende hätte unser Sieg vielleicht noch etwas souveräner ausfallen können", meinte Trainer Achim Schürmann nach dem 34:30 (16:11)-Auswärtssieg.

Zu den genannten Problemen: Spielmacher Lukas Hüller klagte über Kniebeschwerden und musste auf der Mittelposition weitgehend Julian Mumme den Vortritt lassen. Dieser zeigte eine gelungene Vorstellung und war mit sechs Treffern am Erfolg beteiligt. Außerdem konnte Richard Pasch wegen einer Blessur an der Schulter nur in der Abwehr aushelfen. Dennoch riss der ATV das Geschehen sofort an sich und ließ keinerlei Zweifel aufkommen, wer am Ende die Halle als Sieger verlassen würde. Mit temporeichen Aktionen verschafften sich die Gäste schnell eine deutliche Führung und ließen den Gegner zu keinem Zeitpunkt ernsthaft herankommen.

Da der TSV Bonn parallel in Opladen das Nachsehen hatte, verbesserte sich der ATV mit jetzt 20:12-Punkten wieder auf den vierten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag soll Saisonsieg Nummer zehn her: Dann gastiert der Tabellenzehnte Bergischer HC II in der Vogteihalle.

TV Aldekerk: Lindenau (1), Thommessen - Rampyapedi (7/3), Jonas Mumme (7), Julian Mumme (6), Jentjens (5), Kempmann (3), Hüller (3), Greven (2), Dickel, Pasch, Schwartz.

