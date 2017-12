später lesen Persönlich Reitsport FOTO: Deutsche Reiterliche Vereinigung FOTO: Deutsche Reiterliche Vereinigung 2017-12-22T20:52+0100 2017-12-23T00:00+0100

Laura Hetzel aus Goch ist vom Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei in den Bundeskader für 2018 berufen worden. Mit ihrer Stute Quanita hat die 17-Jährige Bundestrainer Peter Teeuwen von sich überzeugt und darf auch im nächsten jahr den Bundesadler auf ihrem Jackett tragen. Nur fünf junge Springreiter sind schon vor dem Beginn der Saison 2018 vom Bundestrainer und dem Springausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei in den U18-Bundeskader berufen worden. Nach den Vorgaben des Deutschen Olympischen Sportbundes werden die Bundeskader der Springreiter in Olympia-, Perspektiv- und Nachwuchskader unterteilt.