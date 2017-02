Schwimmen: SC Delphin Geldern feiert 88 Kreistitel

Bei den diesjährigen Meisterschaften in Kleve überzeugten die Gelderner Nachwuchs-Schwimmer erneut. Zudem stellte der Verein die beste Mannschaft der Titelkämpfe. Für den Kevelaerer SV waren zwei Schwimmerinnen am Start.

Der CSV Kleve war Ausrichter der diesjährigen Meisterschaften im Schwimmen des Kreises Kleve. Der TV Goch, Kevelaerer SV, Reeser SC, SSV Hellas Emmerich, der CSV Kleve und als drittgrößtes Team der SC Delphin Geldern kämpften um die Kreismeistertitel in den Jahrgängen 2009 bis 2000 und 1999 und älter sowie in der jahrgangsoffenen Wertung.

FOTO: KSV

FOTO: KSV

Für das Team aus Geldern stand in erster Linie die Jagd nach Titeln auf dem Programm. Das bedeutete für einige Teilnehmer bis zu zehn Starts an einem Wettkampftag. Insgesamt konnten 21 der 35 Aktiven des SC Delphin mindestens einen Kreismeistertitel erringen.

Spitzenreiter war Mathis Teneyken mit zehn Titeln. Ihm folgen Benjamin Bauten mit neun, Lea Ingendahl mit acht, Nina Backus mit sieben, Eelkje Burghardt und Leo Petrak mit sechs, Mats Burghardt mit fünf, Kati Lindemann, Marinus Burghardt und Lina Jonkmans mit jeweils vier sowie Tobias Windisch, Marvin Krasniqi, Mira Lindemann, Maxim Wolf und Lukas Teneyken mit jeweils drei Titeln.

Amelie Dick und Mara Meurs erkämpften zwei und Pyry Pyykkö, Sonali Görtz sowie Annika Rübesam einen Titel. Insgesamt 88 Titel, 55 zweite und 19 dritte Plätze sorgten für das tolle Gesamtergebnis für den SC Delphin Geldern. Somit konnte sich das Team zum vierten Mal in Folge als bester Verein im Kreis behaupten. Mehr als die Hälfte aller Titel gingen an die Aktiven aus Geldern, dahinter reihte sich Kleve vor Rees, Emmerich und Goch ein. In der jahrgangsoffenen Wertung konnte Lina Jonkmans über 50 und 100 Meter Delphin auf Platz zwei schwimmen.

Für die 14-Jährige stellte dies ein tolles Ergebnis da. Ähnlich wertvoll war in dieser Wertung auch der vierte Platz über 100 Meter Delphin der noch um ein Jahr jüngeren Lea Ingendahl sowie der sechste Platz der 12-jährigen Mira Lindemann über 100 Meter Brust. Ein Ausdruck für die gute Breitenarbeit sind auch immer die Erfolge bei den Staffeln. Hier gewannen Lina Backus, Tobias Windisch, Marinus Burghardt und Mira Lindemann sehr souverän die 4 x 50-Meter-Lagenstaffel der Jahrgänge 2005 bis 2007. Mats Burghardt, Annika Rübesam, Carlotta Specker und Ben Sämisch gelang dies ebenfalls bei den Jahrgängen 2008 - 2009.

Obwohl die geschwommenen Zeiten bei diesem Wettkampf nicht im Vordergrund standen, zeichneten sich zwei Schwimmerinnen wieder besonders durch ihre Resultate aus. Kati Lindemann (Jahrgang 2008) setzte sich über 50 Meter Delphin in 44,43 Sekunden auf Platz eins der Deutschen Bestenliste. Diesen Platz zurückerobert hat sich auch Eelkje Burghardt (2007) über 100 Meter Freistil in 1:14,04 Minute. Über 100 Meter Brust schwamm sich Eelkje auf Platz drei in 1:33,54 Minuten.

Auch zwei Starterinnen aus der Schwimmabteilung des Kevelaer SV waren in Kleve dabei. Jaqueline Fleischer erlangte in der Gruppe der 16-jährigen Mädchen einen dritten Platz über 100 Meter Delphin in einer Zeit von 1:30 Minuten. Lynn Hendricks schaffte drei Mal Bronze mit ihren Leistungen über 50 Meter Freistil (32 Sekunden), 100 Meter Freistil (1:13 Minuten) und 100 Meter Lagen (1:23 Minuten). Auch diese Ergebnisse und Platzierungen konnten sich mehr als sehen lassen.

Quelle: RP