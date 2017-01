Handball: Schürmann: "Wir haben gegen den kommenden Meister verloren"

Handball-Regionalliga Nordrhein: TV Aldekerk verabschiedet sich mit einem 19:28 (8:10) beim Spitzenreiter HSG Bergische Panther aus dem Titelrennen. Von Volker Himmelberg

Der TV Aldekerk hat bislang eine starke Saison gespielt. Die Mannschaft gehört zum Besseren, was die Handball-Regionalliga zu bieten hat. Doch gestern Abend stießen die Grün-Weißen an ihre Grenzen. Beim Tabellenführer HSG Bergische Panther, der vor eigenem Publikum in Burscheid über weite Strecken wie aus einem Guss spielte, hatte der ATV nicht den Hauch einer Chance und verlor letztlich auch in der Höhe verdient mit 19:28 (8:10).

Damit haben sich die Grün-Weißen, die mit jetzt 18:10-Punkten weiterhin den vierten Tabellenplatz belegen, endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet. "Wir haben gegen den kommenden Meister verloren. In dieser Form werden sich die Panther bis zum Schluss an der Spitze behaupten und nicht mehr aufhalten lassen", sagte ATV-Trainer Achim Schürmann nach einem Spitzenspiel, das zumindest nach dem Seitenwechsel eine einseitige Angelegenheit war.

In der ersten Halbzeit ging das taktische Konzept der Gäste zumindest halbwegs auf. Der TV Aldekerk trat mit einer sehr offensiv ausgerichteten Deckung auf und nahm damit den gefürchteten Rückraum des Spitzenreiters weitgehend aus dem Spiel. Schürmann: "Zehn Gegentore in einer Halbzeit sind gegen die Panther eine ordentliche Bilanz." Er vergaß allerdings auch nicht die Kehrseite der Medaille. Denn vorne lief bei den Aldekerkern kaum etwas zusammen. Zwar hatte der ATV bei einem Zwei-Tore-Rückstand zur Pause noch alle Chancen. Doch schon in der ersten Hälfte zeichnete sich ab, dass die Gäste im Angriff einfach viel zu harmlos waren. "Vorne hat die nötige Abstimmung völlig gefehlt. Da haben wir überhaupt nicht das umgesetzt, was wir uns im Vorfeld vorgenommen hatten", bemängelte Schürmann, der insgesamt 22 (!) Fehlwürfe seiner Schützlinge registrierte.

Weil auf der anderen Seite die Bergischen Panther nach der Pause ernst machten, waren die wahren Kräfteverhältnisse schnell geklärt. Wenig später nahm Achim Schürmann die Niederlage bereits recht gelassen: "Der Gegner hat seine enorme Qualität vollständig auf die Platte gebracht. Und dann sind die Panther in dieser Liga nicht zu schlagen."

TV Aldekerk: Lindenau, Thommessen - Kempmann, Wefers, Rampyapedi (1), Pasch (4), Greven (1), Julian Mumme (1), Jonas Mumme, Hüller (5), Jentjens (6), Schwarz.

Quelle: RP