Handball: Schürmann: "Wir müssen unsere eigenen Baustellen schließen"

Die vergangenen Wochen haben sich beim TV Aldekerk nicht so gestaltet, wie es sich Trainer Achim Schürmann und die Fans vorgestellt haben. Gestern war der TV dann beim Tabellenvorletzten Pulheimer FC gefordert. Von Christian Cadel

Seit dem grandiosen Sieg gegen TUSEM Essen II ist der Mannschaft bis auf den Punktgewinn gegen die Wölfe Nordrhein nichts Zählbares mehr unter die Augen gekommen.

Und das hat einen Grund: "Das Spiel gegen die Bergischen Panther mal herausgenommen, waren wir in den anderen Partien immer selbst schuld. Wir haben die Baustellen immer selbst aufgemacht. Wir können sie aber auch aus eigener Kraft wieder schließen. Alles steht und fällt mit unserer Leistung", sagt Schürmann.

Entweder war es die mangelnde Chancenverwertung oder die fehlende Durchsetzungskraft in der Abwehr, die den ATV nicht wirklich jubeln ließ. Letzteres war auch am vergangenen Wochenende der Fall. Das Spiel gegen den TV Jahn Köln-Wahn wurde nicht nur verloren, Schürmann war auch mit dem Abwehrverhalten seiner Spieler alles andere als zufrieden. Auch das eine oder andere eigene Tor mehr hätte noch fallen können. "In der zurückliegenden Trainingswoche haben wir ein besonderes Augenmerk darauf geworfen, wobei Deckung ja auch immer eine Sache der Einstellung ist", erklärt Schürmann.

Heute Abend steht für den ATV die Begegnung beim Tabellenvorletzten Pulheimer SC auf dem Programm, die vielleicht eine richtungsweisende werden könnte - zumindest für die Aldekerker Köpfe. Der Gegner steht zwar derzeit im Tabellenkeller, habe aber dort, ebenso wie das Schlusslicht Borussia Mönchengladbach, eigentlich nichts zu suchen, wie Schürmann findet. "Die Tabelle hat momentan keine Aussagekraft. Denn der Pulheimer SC ist ein ernstzunehmender und einer der robustesten Gegner." Gerade deshalb sei es wichtig, dass seine Mannschaft wieder kompakter in der Defensive steht. Bereits im Hinspiel bekamen die Aldekerker die Pulheimer Kampfstärke zu spüren. Zwar gewann der ATV damals mit 28:24, lag zur Pause aber mit 11:15 zurück.

Für die Aldekerker Köpfe und auch für die Richtung der kommenden Wochen wäre es daher wichtig, dem Gegner gleich mal einen Stempel aufzudrücken.

Quelle: RP