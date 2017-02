Jugendfußball: Später Doppelpack: Jan Bossong lässt Kevelaerer Nachwuchs jubeln

Jugendfußball-Niederrheinligen: Straelener A-Junioren auf eigenem Platz chancenlos. C-Junioren des Kevelaerer SV punkten im Abstiegskampf.

Niederrheinliga der A-Junioren: SV Straelen - FC Büderich 0:3 (0:0). Die Straelener A-Jugend hat einen Punktgewinn gegen den starken FC Büderich verpasst. SVS-Trainer Danny Thönes haderte nach der 0:3-Pleite vor allem mit der fehlenden Durchschlagskraft der Offensivabteilung. "In unserem Spiel nach vorne haben uns leider ein paar Prozent gefehlt. Wir haben uns kaum nennenswerte Torchancen erarbeiten können", merkte Thönes nach dem Abpfiff an. Büderich brannte zwar auch kein Offensivfeuerwerk ab, hatte aber das Glück, dass zwei Fernschüsse wenige Minuten nach dem Seitenwechsel unhaltbar im Straelener Kasten einschlugen. "Das waren wirklich zwei Sonntagsschüsse, die so wahrscheinlich einmal im Jahr fallen. Insgesamt gesehen ist die Niederlage aber verdient, auch wenn das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen ist", erklärte Straelens Trainer. Mit dem Schlusspfiff stellten die Gäste noch den 3:0-Endstand her.

Niederrheinliga der C-Junioren: Kevelaerer SV - VfR Fischeln 2:1 (0:1). KSV-Trainer Simon Fiedler hatte kurz nach dem Abpfiff des Heimspiels gegen Krefeld-Fischeln immer noch einen erhöhten Adrenalinspiegel. "Das war ein Wahnsinnsspiel", meinte er. Mit Happy-End für den Gastgeber, der in der 68. Minute noch zurückgelegen hatte. Die Gäste aus Krefeld-Fischeln steuerten nach einem Treffer kurz nach der Pause auf Siegkurs. Doch der KSV gab sich nicht geschlagen. Jan Bossong drehte den Spieß mit einem Doppelpack in den Schlussminuten um. "Jan hat zweimal seine Schnelligkeit genutzt. Wir sind stolz auf die Jungs", freute sich Fiedler über den Sieg in einer denkwürdigen Partie, die der KSV-Nachwuchs so schnell nicht vergessen wird.

(ate)