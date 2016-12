Sportschießen: SSG Kevelaer II bleibt auf Zweitliga-Kurs

Luftgewehrschützen sind weiter ungeschlagen und haben den Startplatz für die Relegation fast sicher.

Die zweite Mannschaft der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer ist in der Rheinlandliga der Luftgewehrschützen nicht zu bremsen. Bei einem Wettkampf in Düsseldorf feierte der ungeschlagene Tabellenführer jetzt die Saisonsiege Nummer vier und fünf hat damit den Startplatz für die Relegation zur Zweiten Bundesliga praktisch vorzeitig in der Tasche.

Gegen die Auswahl des SSV tüschenbroich gelang den Kevelaerer "Tigern" ein ungefährdeter 5:0-Erfolg. Anna Janshen (394 Ringe), Alison Bollen (389, Sieg im Stechen), Birgit Lohmann (391), Simon Janshen (387) und Denise Faahsen (389) hatten in den Duellen mit ihren Kontrahenten jeweils die Nase vorn. Und auch gegen die Auswahl von Gastgeber Post SV Düsseldorf, die in der vergangenen Saison noch in der Ersten Bundesliga geschossen hat, ließ der Titelaspirant aus der Marienstadt nichts anbrennen. Anna Janshen (394 Ringe), Alison Bollen (394), Simon Janshen (389) und Denise Faahsen (382) brachten den 4:1-Erfolg unter Dach und Fach. Lediglich Birgit Lohmann verlor trotz guter 387 Ringe den direkten Vergleich. Die SSG Kevelaer II führt damit jetzt mit 10:0-Mannschafts- und 18:7-Einzelpunkten die Tabelle der Rheinlandliga an. Am letzten Wettkampftag (Sonntag, 15. Januar, in Tüschenbroich) will das Team um Trainer Hans-Josef Dohmen die letzten Zweifel am Relegations-Startplatz aus dem Weg räumen.

Quelle: RP