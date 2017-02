Leichtathletik: Startschuss für Cross-Event kann fallen

Am Sonntag geht der "Sieben-Quellen-Crosslauf" des SV Straelen in die sechste Runde. Diesmal werden gleichzeitig die Kreismeister-Titel vergeben. Anmeldeschluss ist heute Abend, Nachmeldungen am Sonntag sind aber noch möglich. Von Christian Cadel

Der "Sieben-Quellen-Crosslauf" an der Paesmühle in Straelen ist Jahr für Jahr ein erstes Highlight im Wettkampfkalender der Leichtathleten. Und deshalb wollen die Organisatoren aus der Laufabteilung des SV Straelen um Koordinator "Ekki" Friedrich auch diesmal wieder für einen anspruchsvollen Leckerbissen sorgen. "Momentan liegen uns 136 Voranmeldungen vor. Da aber erst heute Abend offizieller Anmeldeschluss ist und Nachmeldungen am Sonntag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf noch möglich sind, rechnen wir mit etwa 200 bis 250 Teilnehmern", sagt Friedrich.

Kämen in diesem Jahr so viele Läufer, wäre das eine deutliche Steigerung gegenüber des Vorjahres. Mit ein Grund damals war, dass die Kreismeisterschaft nicht in Straelen, sondern während des Crosslaufs in Weeze stattgefunden hatte. Diesmal haben wieder die Blumenstädter den Zuschlag bekommen. Friedrich und seine Mitstreiter wissen, dass die Kreismeisterschaft ein wichtiges Zugpferd ist, da auch Teilnehmer aus dem hohen Norden ihren Weg nach Straelen finden werden.

An der Streckenführung hat sich zwar nichts geändert, dafür sind mehr Wertungsklassen und Läufe ins Programm genommen worden. "Das mussten wir machen wegen der Kreismeisterschaft, die ab der Altersklasse U12 aufwärts ausgetragen wird. Besonders freut mich aber auch, dass sich zum jetzigen Zeitpunkt 40 Kinder für den U10-Lauf, der nicht Teil der Kreismeisterschaft sein wird, angemeldet haben", sagt Friedrich. Morgen Abend wird sich der Straelener mit seinen Kollegen aus dem Organisationsteam noch einmal zusammensetzen und die letzten Details klären. Am Samstag wird dann die Strecke durch das Waldgebiet an der Paesmühle präpariert, ehe es am Sonntag ab 11 Uhr heißt: Auf die Plätze, fertig, los. Friedrich hofft, dass alles reibungslos funktioniert - auch aus technischer Sicht.

Denn im vergangenen Jahr mussten die Läufer mehrere Tage auf die Endergebnisse warten, da während der Veranstaltung der Zeitnehmercomputer streikte. Zwar waren alle Zeiten aufgezeichnet worden, allerdings mussten sie danach in mühseliger Arbeit einzeln ausgelesen werden. "Das war schon ärgerlich. Wir hatten damals alles so schön vorbereitet. Diesmal haben wir einige Experten an Bord. Wir sind zuversichtlich, dass uns das nicht mehr passieren wird", erklärt Friedrich. Zunächst wird der Läufernachwuchs ab 11 Uhr den Ton angeben. Gegen 12.35 Uhr beginnen die ersten Läufe für Erwachsene. Höhepunkt wird aber der abschließende Lauf über 8300 Meter sein. Mit dabei: Heinz van Dongen. Der Athlet vom TSV Weeze hat vor rund zwei Wochen schon den Weezer Crosslauf für sich entscheiden können. Zwar hatte er dort deutlich weniger Konkurrenz, dennoch gehört er auch in Straelen zum ganz engen Favoritenkreis.

Moderiert wird das Lauf-Spektakel wieder von Laurenz Thissen, der die Läufer nicht nur zu Höchstleistungen anfeuern wird, sondern die Zuschauer mit viel Sachverstand und dem einen oder anderen Spruch unterhalten wird.

Weitere Informationen zu den einzelnen Läufen und den Anmelde-Möglichkeiten gibt es auch im Internet auf www.sv19straelen.de oder direkt bei der Zeitnehmerfirma auf http://my3.raceresult.com/65560?lang=de.

Quelle: RP