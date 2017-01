Lokalsport: Straelen zeichnet seine besten Sportler aus

Vier Einzelsportler, zwei Mannschaften und zwei Schiedsrichter aus Straelen haben die Auszeichnung "Sportler des Jahres" bekommen. Von Christian Cadel

Tennis, Triathlon, Tischtennis, Badminton, Reiten oder Handball: Die etwas mehr als 15.000 Einwohner in Straelen können aus einer bunten Palette von Sportangeboten wählen. Wie vielfältig der Sport in der Blumenstadt ist, hat die jüngste Auszeichnung "Sportler des Jahres" gezeigt, die während des Neujahrsempfangs von Bürgermeister Hans-Josef Linßen und Werner Terheggen, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, überreicht wurde.

Zuvor blickte Terheggen noch auf die sportlichen Ereignisse zurück. So sei der "Tag des Sports" im Juli vorigen Jahres ein voller Erfolg gewesen. Auch die Ehrenamtler hätten erneut gezeigt, dass sie unverzichtbar sind.

Zudem sei die Integration von Flüchtlingen in die Sportvereine gut angelaufen. Allerdings sei gerade dieser Punkt noch eine Herausforderung, der sich alle Sportvereine auch in den kommenden Jahren weiterhin stellen müssten.

Einige Herausforderungen haben auch die besten Sportler aus Straelen im vergangenen Jahr erfolgreich gemeistert. Auffällig: Besonders junge Sportler wurden für ihre Leistungen geehrt. Annika Meens beispielsweise. Die 12-jährige Tischtennisspielerin ist derzeit das Aushängeschild des TTC Straelen/Wachtendonk. Unter anderem gewann Annika die Bezirksmeisterschaft der Schülerinnen B und erreichte den achten Platz beim Westdeutschen Ranglistenturnier der Schülerinnen A.

Außerdem holte sie noch weitere Podiumsplätze im Doppel und Einzel bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften. Auch Mira Wienhofen vom Reit- und Fahrverein Straelen durfte sich als "Sportlerin des Jahres" feiern lassen und bewies somit auch, dass sich die Jugendarbeit innerhalb des Vereins mehr als sehen lassen kann. Mira wurde im vergangenen Jahr Kreismeisterin der Pony-Dressur und feierte weitere Erfolge bei ausgeschriebenen Nachwuchsförderungen des Projektes "Jugend-Dressur-Talent".

Ebenso erfolgreich ist die Jugendarbeit im Tennisclub Blau-Weiß-Gold Straelen, was in der Auszeichnung für die Junioren-Mannschaft (Altersklasse bis zwölf Jahre) deutlich wurde. Auch 2016 holten sich Tim Röhrig, Mats Wolf, Henrik Peters und Maik Floeth den Kreismeisterschaftstitel - und das bereits zum dritten Mal in Folge. "Wir trainieren einmal pro Woche", erklärte Maik Floeth. Teamkollege Mats Wolf fügte hinzu: "Aber wir haben auch noch zweimal wöchentlich Handballtraining." Denn die vier Tennis-Asse sind auch Teil der sehr erfolgreichen Straelener Handball-Mannschaft. Auch mit dieser konnte der Kreismeistertitel eingeheimst werden - mit einer eindrucksvollen Ausbeute von 44:0-Punkten.

Anna Steffen aus der Badminton-Abteilung des SV Straelen wurde für ihre Erfolge bei diversen Ranglisten-Turnieren ausgezeichnet. Unter anderem holte sie bei der Regionalmeisterschaft für Nachwuchsspieler Platz eins, beim ersten Kreis-Einzelranglistenturnier wurde sie Dritte. Insgesamt gehört Anna Steffen derzeit zu den 20 besten Einzelspielerinnen ihrer Altersklasse in ganz NRW.

Ein dramatisches Finale legten die Handballerinnen (B-Jugend) des SV Straelen im Sommer 2016 hin. Vor dem letzten Spieltag lag das Team in der Verbandsliga noch hinter dem damaligen Spitzenreiter. Da dieser im letzten Spiel jedoch patzte und die Straelenerinnen zeitgleich gewannen, durfte Grün-Gelb doch noch die Meisterschaft feiern. Mit solch einem Einsatz war es klar, dass auch die Handballerinnen ausgezeichnet werden würden. "Eine ganz tolle Leistung", wie Terheggen sagte. Wahrlich gekämpft hat im Jahr 2016 auch Triathlet Thomas Linssen aus der Triathlon-Abteilung des SV Straelen - vor allem beim Jahreshöhepunkt in Roth.

Nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einem Marathon erreichte Linssen als 439. von 2452 Teilnehmern in 10:19,55 Stunden das Ziel. In seiner Altersklasse 50 wurde er sogar 25. "Ich trainiere täglich, manchmal sogar zwei Mal", sagte der Triathlet. Linssen und Terheggen waren sich einig, "dass man schon verrückt sein muss", um solch ein Event absolvieren zu können. Abschließend wurden die beiden Handball-Schiedsrichter Clemens Pellens und Gerd Schmitz vom SV Straelen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Beide laufen seit vielen Jahren gemeinsam als Schiri-Duo auf. Angefangen in der Frauen-Regionalliga und der Männer-Oberliga, leiten sie derzeit noch Spiele im Handballkreis Krefeld-Grenzland. Vor allem das ehrenamtliche Engagement sowie ihr Einsatz für den Handball und den Verein wurden gelobt.

Und da beide die "dritte Halbzeit" oft gemeinsam mit einem guten Essen verbringen, erhielten sie von Bürgermeister Linßen und Werner Terheggen noch einen gut gefüllten Frühstückskorb. Der dürfte spätestens nach dem nächsten Handball-Spiel wieder leer sein.

