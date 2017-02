Handball: SV Straelen fällt in alte Muster zurück

Frauen-Handball: Obwohl die Oberliga-Mannschaft bei Mettmann Sport zwischenzeitlich komfortabel führt, geht sie wieder als Verlierer von der Platte. Verbandsligist TV Aldekerk II wird den Erwartungen gerecht und siegt in Duisburg.

Der TV Aldekerk II lässt im Gastspiel bei Eintracht Duisburg nichts anbrennen. Der SV Straelen ärgert sich über unnötige Fehler.

Oberliga: Mettmann-Sport - SV Straelen 29:27 (17:15). Nach zehn Minuten Spielzeit war die Handballwelt für die Blumenstädter noch in Ordnung. Sie war fast schon rosarot. Mit 7:1 lag die Straelener Mannschaft von Coach Manfred Wählen im Duell der Kellerkinder gegen Mettmann vorn. Und auch nach dem Treffer von Zoé Daguhn zum 11:7 deutete wenig bis nichts darauf hin, was im Anschluss folgen sollte: Eine Viertelstunde vollgepackt mit Straelener Pleiten Pech und Pannen. "Mit der Einwechslung von Kim Spiecker sind wir unter Druck gekommen und mit diesem Druck in alte Fehler verfallen", ärgerte sich Straelens Trainer über zahlreiche technische Fehler durch überflüssige Anspielversuche an den Kreis. Mit zahlreichen kopflosen Aktionen auf der einen und einer groß auftrumpfenden Kim Spiecker, die nach langer Kreuzbandverletzung mit am Ende 13 Treffern ein gigantisches Comeback feierte, auf der anderen Seite, wurde aus einer bis dahin souverän herausgespielten deutlichen Führung ein Drei-Tore-Rückstand (12:15).

Zur Pause hieß es aus SVS-Sicht 15:17, drei Minuten nach Wiederanpfiff 15:20. Von diesem Schock sollten sich die Blumenstädter nicht mehr erholen. "Die Mädels haben gekämpft und sich reingehauen. In der Defensive war das aber einfach zu wenig, um Mettmann noch einmal wirklich gefährlich werden zu können", analysierte SVS-Coach Wählen treffend. Der große Einsatz wurde mit zwölf Siebenmetern belohnt, die Anika Sewing allesamt verwandelte. Er forderte aber auch seine Opfer. Katrin Geelen wurde mehrmals gepflückt und hatte in der zweiten Halbzeit mit Schulterproblemen zu kämpfen. Zudem verdrehte Franziska Heckmanns sich das Knie. Eine Diagnose steht noch aus. So lag Mettmann nach 56 Minuten mit 29:24 vorn. Die letzten drei Straelener Tore waren nicht mehr als Ergebniskosmetik.

SV Straelen: Pieper, Hinsen - Sewing (14/12), Fiedler (4), Geelen (3), Daguhn (3), Heuvels (2), Heckmanns (1), Raemakers, Ripkens, K. Janßen, Maes, J. Janßen.

Verbandsliga: Eintracht Duisburg - TV Aldekerk II 15:19 (6:11). Ein ungewöhnlich knapper Sieg gelang der Aldekerker Reserve in Duisburg. Einer der Hauptgründe dafür: Morgens erreichten Trainer Georg van Neerven noch mehrere Krankmeldungen. "Da uns auch die Jugendlichen nicht zur Verfügung standen, mussten wir kurzfristig umdisponieren. Ich habe dann zum Glück noch vier Spielerinnen aus der dritten Mannschaft für uns gewinnen können, obwohl die selbst zuvor bereits ein Spiel hatte." Sandra Aenstoots, Anika Nebel, Karin Sett und Jamene Huppers fügten sich gut ins Team ein und konnten zum Gelingen des Sieges beitragen. Trotz der personellen Probleme konnten sich die Aldekerkerinnen von Beginn an in Szene setzen und hatten das Spiel im Griff. "Die vier haben ihre Sache wirklich gut gemacht. Ab etwa Mitte der ersten Hälfte war unser Sieg schon nicht mehr gefährdet. Auch wenn es am Ende doch noch mal etwas knapper wurde, verteidigte der ATV II mit diesem weiteren Erfolg die Tabellenführung in der Verbandsliga. "Insgesamt war das Spiel in Ordnung." Am heutigen Dienstag ist die Aldekerker Reserve erneut gefordert. Um 18 Uhr empfängt das Team den SC Waldniel in der heimischen Vogteihalle. "Heute werden wir wohl auch wieder auf die Jugend zurückgreifen können", kündigt Trainer van Neerven an.

TV Aldekerk II: Stahlberg - F. Huppers (5/2), Schütten (5/3), van Neerven (3), Sett (2), Löwenthal (2), Karpowitz (1), J. Huppers (1), Aenstoots, Nebel, A. Huppers, Rottwinkel.

(terh/stemu)