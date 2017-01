Handball: SV Straelen mitten im Abstiegskampf

Handball-Oberliga der Frauen: Nach der bitteren 23:26-Niederlage beim Tabellenletzten HSV Solingen-Gräfrath II hat für die Grün-Gelben das große Zittern begonnen. Der Vorsprung auf das Schlusslicht beträgt nur noch drei Punkte.

HSV Solingen-Gräfrath II - SV Straelen 26:23 (10:11). Manfred Wählen, Trainer der Handballerinnen des SV Straelen, hat sich mittlerweile schon an schlechte Nachrichten gewöhnt. Die nächste einer Reihe von Hiobsbotschaften in jüngster Zeit gab's unmittelbar vor dem Kellerduell beim Tabellenletzten. Wenige Stunden vor Spielbeginn musste auch noch Steffi Pieper passen. Damit standen die Grün-Gelben zunächst ohne Torfrau da. Kurzfristig fand sich in der Bezirksliga-Mannschaft der Blumenstädter Ersatz. Anna Berghs übernahm den schwierigen Job zwischen den Pfosten. "Und sie hat das sehr ordentlich gemacht", lobte Wählen. Die bittere Niederlage konnte die Oberliga-Debütantin mit ihrer guten Leistung allerdings auch nicht verhindern.

Von Anfang an entwickelte sich eine überaus intensiv geführte Begegnung. "Das Spiel bewegte sich gelegentlich hart an der Grenze zur Unfairness", kommentierte Straelens Trainer die zupackende Art zweier Mannschaften, die nicht gewillt waren, dem Gegner im Abstiegskampf auch nur die kleinste Kleinigkeit zu schenken. Gräfrath startete mit der taktischen Variante, der Straelener Spielmacherin Elena Fiedler eine Sonderbewacherin auf die Füße zu stellen. "Das war schon etwas überraschend. Doch haben wir schnell gute Lösungen gegen diese Maßnahme gefunden", erklärte Wählen und sah ein Duell, das von der ersten Minute an auf Augenhöhe geführt wurde. Mal lagen die Gastgeberinnen knapp vorn, mal die Grün-Gelben. Zur Halbzeit lagen die Gäste mit 11:10 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel ging es in ähnlicher Manier weiter. Die Führung wechselte regelmäßig, kein Team konnte sich absetzen. Straelens größtes Problem bestand darin, Gräfraths Halbrechte zu stoppen. Wählen: "Diese Spielerin hat sich mit allem, was sie hat, in jeden Zweikampf geworfen." Zudem scheiterte der SV Straelen, der bei nur noch drei Punkten Vorsprung auf den Letzten endgültig mitten im Abstiegskampf steckt, in unschöner Regelmäßigkeit an der starken Torhüterin des HSV.

Dennoch war bis kurz vor Schluss alles drin. In der 56. Minute traf Elena Fiedler zum 23:23. "Leider haben wir uns nach dem Ausgleich einige technische Fehler geleistet und keinen Ball mehr aufs Gräfrather Tor gebracht", meinte Manfred Wählen, nachdem die 23:26-Niederlage perfekt war. Am kommenden Sonntag trifft seine Mannschaft in eigener Halle auf den TV Walsum-Aldenrade, ehe am Samstag, 4. Februar, ein richtungweisendes Duell auf dem Programm steht. Beim Drittletzten Mettmann-Sport müssen Punkte her - ansonsten ist bis zum Schluss das große Zittern angesagt.

SV Straelen: Berghs - Heckmanns (7/4), Heuvels (4), Geelen (4), Ripkens (3), Fiedler (2), Daguhn (2), Maes (1), Janßen.

(terh)