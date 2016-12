Jugendfußball: Talente bereit für den Abstiegskampf

Jugendfußball-Niederrheinliga: Nach anfänglichen Problemen präsentierten sich die A-Junioren des SV Straelen und die C-Junioren des Kevelaerer SV zuletzt stark verbessert. Gemeinsames Ziel ist der Einzug in die Qualifikationsrunde. Von Adrian Terhorst

Bloß nicht direkt absteigen - die Zielsetzung der beiden Niederrheinligisten im Gelderland ist identisch. In der Winterpause liegen die A-Junioren des SV Straelen und die C-Junioren des Kevelarer SV im Soll. Beide Mannschaften belegen aktuell Plätze, die im Sommer zur Teilnahme an der Qualifikationsrunde berechtigen.

A-Junioren, SV Straelen: Der Nachwuchs der Grün-Gelben hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Zunächst hielt die Mannschaft im Rennen um die Meisterschaft in der Leistungsklasse den Kreisrivalen 1. FC Kleve auf Distanz. In der folgenden Relegationsrunde verpasste das Team im Spitzenspiel beim VfR Fischeln zunächst den Gruppensieg in allerletzter Sekunde. Im zweiten Anlauf machten die Straelener Talente mit einem 2:0 gegen den SV Uedesheim die umjubelte Rückkehr in die Niederrheinliga perfekt. In der neuen Umgebung hatte die Mannschaft allerdings erhebliche Startschwierigkeiten. Unter Regie von Markus Hilgemann hatten die Grün-Gelben nach acht Spielen mickrige vier Punkte auf ihrem Konto und wirkten wie ein Abstiegskandidat. Die Konsequenz: Der neue Trainer musste frühzeitig wieder gehen.

FOTO: samla.de/Evers

Es folgten zunächst zwei weitere Niederlagen unter Interimstrainer Stephan Houben und Rückkehrer Panos Charalambakis, der bis zur Winterpause wieder in die Bresche sprang. Die dreiwöchigen Herbstferien setzten erfreulicherweise neue Kräfte frei. Aus den letzten drei Partien holte der SVS starke sieben Zähler und schaffte noch den Sprung auf Platz zehn. "Wir sind froh, dass wir nun wieder voll im Geschäft sind. Wir hätten gerne mit Panos Charalambakis weitergemacht, der aber aus privaten Gründen abgelehnt hat. Mit Danny Thönes, Spielertrainer unserer zweiten Seniorenmannschaft, steht für die Rückrunde jedoch bereits ein neuer Mann bereit", sagt SVS-Jugendkoordinator Bernd Janhsen. Für den Kampf um den Klassenerhalt hat der Verein eine Verstärkung verpflichtet: In Hermann de Shi Tecklenburg kehrt vom Ligarivalen 1. FC Mönchengladbach ein alter Bekannter zurück an die Römerstraße.

C-Junioren, Kevelaerer SV: Mit großen Hoffnungen ins Abenteuer Niederrheinliga gestartet, kehrte zum Saisonstart bei den Kevelaerer C-Junioren erst einmal die große Ernüchterung ein. Mit 0:5 ging der Auftakt in die neue Spielklasse gegen Union Nettetal nämlich kräftig daneben. Auch wenn der KSV am zweiten Spieltag gegen die Essener SG seinen ersten Sieg einfuhr, wurde es danach nicht besser. Es folgten vier Pleiten in Serie. Gerade auswärts offenbarte das Team des Trainerduos Florian Voss und Simon Fiedler (noch) erhebliche Schwächen in der Defensive.

In den letzten Begegnungen vor der Winterpause schafften die Marienstädter dann aber die Wende. Zunächst wurde auf eigenem Platz der VfB Homberg besiegt, ehe man sich eine Woche später bei den starken Hamborner Löwen nur knapp mit 0:1 geschlagen geben musste. Und mit dem 4:0-Kantersieg zum Hinrundenabschluss gegen den Heisinger SV schaffte der KSV schließlich noch den Sprung auf Platz neun und damit den ersten Qualifikationsrang.

"Wir hatten anfangs Schwierigkeiten. Doch inzwischen können wir klar und selbstbewusst sagen, dass wir in der Niederrheinliga angekommen sind", lautet Fiedlers zufriedenes Fazit. "Das Potenzial, Platz neun in der Rückrunde zu verteidigen, ist auf jeden Fall vorhanden. Das hat man in den letzten Spielen gesehen", versichert sein Kollege Florian Voss. In der Winterpause sind keine personellen Veränderungen vorgesehen. Voss: "Wir wollen ganz bewusst den Kevelaerer Jungs die Chance geben, den Relegationsplatz einzutüten."

