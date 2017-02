Handball: Talfahrt geht weiter: ATV-Frauen endgültig im Abstiegsstrudel

Dritte Handball-Liga: TV Aldekerk verliert bei Borussia Dortmund II mit 27:28 (15:15) und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Spätestens nach der bitteren Niederlage beim Tabellennachbarn stecken die Aldekerker Handballerinnen mitten im Abstiegskampf. Sechs Spiele vor Saisonende hat die Mannschaft gerade einmal noch zwei Punkte Vorsprung auf den Drittletzten HSV Solingen-Gräfrath - die Zitterpartie hat endgültig begonnen. Trotzdem bereitet die anhaltende Talfahrt des Drittliga-Neulings Dagmara Kowalska noch keine schlaflosen Nächte. "Ich bin ruhig und glaube an meine Mannschaft. Es ist eng in der Liga. Aber nach der Karnevalspause sind wir personell wieder komplett und greifen an", versicherte die Trainerin nach der 27:28 (15:15)-Niederlage gegen ihre ehemalige Mannschaft Borussia Dortmund II.

Eine stark aufspielende Lisa Kunert auf der rechten Seite und eine unermüdlich ackernde Lena Heimes waren am Samstag nicht genug, um der Reserve des Bundesligisten die Punkte abzujagen. Trotz wechselnder Abwehrformationen und einer guten Torhüterin Tugce Cengiz gelang es den Grün-Weißen nicht, dem gefürchteten Dortmunder Angriff den Zahn zu ziehen.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erwischten die Aldekerkerinnen, die Maike Kern und Svenja Rottwinkel ersetzen mussten, den besseren Start. Die Gäste kamen mit Pfeffer aus der Kabine und legten schnell drei Treffer vor. Die Probleme in der Defensive blieben jedoch. Zwei Aldekerker Zeitstrafen in Folge brachten den BVB schnell wieder zurück ins Spiel. Anschließend lieferten sich die beiden Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch.

Doch der TV Aldekerk ist im Moment offenbar vom Glück verlassen. Mit vier Treffern in Serie führte Borussia Dortmund II in einer heiß umkämpften Schlussphase die Entscheidung herbei. "Es ist normal nicht meine Art, die Unparteiischen zu kritisieren. Aber in dieser Phase haben sie sicher nicht für uns gepfiffen", kommentierte Kowalska. Die ATV-Auswahl kämpfte bis zum bitteren Ende, doch mehr als der Anschlusstreffer von Lisa Kunert, die damit den Schlusspunkt unter ihre starke Vorstellung setzte, war nicht drin. Nach der Karnevalspause folgt am Samstag, 4. März, das Heimspiel gegen Verfolger TSG Oberursel - dann wird's Zeit für den ersehnten ersten Sieg im neuen Jahr.

TV Aldekerk: Cengiz, Schindowski, Steller - Kunert (7), Heimes (6), Kühn (5), van Neerven (3), Beyer (2), Akeredolu (2/2), Bleckmann (1), F. Huppers (1/1), Rütten, A. Huppers.

(CaB)