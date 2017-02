Aus Den Vereinen: TC Blau-Weiß Issum unterstützt Liebfrauen-Realschule

ISSUM/GELDERN Die alljährliche Sport- und Ski-Woche zählt zu den Highlights des Schuljahres für die Schülerinnen der Liebfrauen-Realschule in Geldern. Von den etwa 90 Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren hatten sich in diesem Jahr rund 40 Schülerinnen für den Wintersport gemeldet. 50 weitere Schülerinnen wollten gern verschiedene Sportarten im heimischen Umfeld kennenlernen. Sportlehrerin Angelika Tajsich hatte diesmal neben Joga, Kampfsport, Fitnesscenter, Boxen und einem Besuch im Olympia- und Sportmuseum in Köln auch Tennis im Angebot der Sportwoche.

Für die Realisierung des Tennisangebots fiel Tajsich bei ihrer Planung der Sportwoche spontan die neue Tennishalle in Issum ein. Als die 2. Jugendwartin des TC Blau-Weiß Issum, Ruth Kolb, die entsprechende Anfrage der Liebfrauenschule erhielt, stellte sich zunächst die Frage: "Kann man 50 Mädchen in einer Halle mit drei Tennisplätzen zeitgleich an den Tennissport heranführen?" Nach Rücksprache mit dem Vorstand und vor allem mit Clubtrainer Lothar Walter stand fest: Es ist eine große Herausforderung, aber ja, das geht.

Nach eingehender Planung fand der Massen-Schnuppertag dann Anfang Februar in der Tennishalle am Vogt-von-Belle-Platz statt. "Lothar Walter und sein Trainerteam haben diese Herausforderung hervorragend bewältigt. Kaum eines der Mädchen hatte zuvor schon mal einen Tennisschläger in der Hand, aber alle haben in den Stunden einen sehr guten ersten Eindruck vom Tennis erhalten", freuten sich Ruth Kolb und der Clubvorsitzende des TC Blau-Weiß Issum, Udo Klingen.

Nach einigen Übungen, um das erforderliche Gefühl für Tennisschläger und Ball zu erhalten, wurden dann auch die ersten Bälle übers Netz geschlagen. Der Spaß stand dabei für alle Beteiligten im Vordergrund, aber ebenso auch der Lerneffekt, dass es einiger Übung bedarf, den gelben Filzball zu beherrschen und kontrolliert zu schlagen. Am Ende des Tages waren die Schülerinnen und ihre Lehrerin begeistert: "Es war ein wirklich schöner und interessanter Tag für uns, und wir danken dem Tennisclub Blau-Weiß Issum ganz herzlich für die großartige Unterstützung.

" Zufrieden waren aber auch Ruth Kolb und Udo Klingen: "Wir unterstützen das Jugendtennis schon seit sehr vielen Jahren intensiv. Unser Angebot für das Kindergarten-Tennis in Issum wie auch unser jährliches "bofrost"-Jüngsten-Turnier sind gute Beispiele für das Engagement des TC Blau-Weiß Issum. Wir freuen uns sehr, dass wir den Mädchen von der Liebfrauenschule einen schönen Tennistag bescheren konnten."

Quelle: RP