Tischtennis: TTC Geldern-Veert nimmt Revanche und bleibt Erster

Tischtennis: Landesliga-Tabellenführer macht gegen TTV Rees II nächsten Schritt in Richtung Titelgewinn.

Landesliga der Männer: TTC Geldern-Veert - TTV Rees-Groin II 9:3. Eine der bislang gerade einmal zwei Saisonniederlagen hatte der Tabellenführer aus Geldern auf der anderen Rheinseite hinnehmen müssen. Und die fiel damals mit 4:9 sogar recht happig aus. Am Samstag glückte die Revanche. Der Spitzenreiter, der sich offenbar mit Grün-Weiß Flüren ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft liefert, war von Anfang an drückend überlegen und behielt auch in der Höhe verdient die Oberhand. "Wir lagen schnell mit 5:1 in Führung. Man hatte nie den Eindruck, dass etwas passieren könnte", meinte TTC-Vorsitzender Eugen Brück. Maik Lehwald (2), Jürgen Zeimetz, Andreas Dittrich, Achim op de Hipt, Hans-Jürgen Voss, Stefan Piwkowski, Zeimetz/Voss und Op de Hipt/Piwkowski punkteten für den Titelaspiranten, der am kommenden Samstag in der Partie beim PSV Kamp-Lintfort ohne seinen Spitzenspieler Jürgen Zeimetz (Urlaub) auskommen muss.

Union Kevelaer-Wetten - Weseler TV 7:9. Es hat nicht sollen sein. Nach der etwas unglücklichen Heimniederlage spricht einiges dafür, dass der Neuling aus Kevelaer Überstunden machen und in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen muss. Marc Ingenpaß (2), Markus Jansen, Christian Koch, Andreas Spiegels, Daniel Treeker und Felix Moeselagen/Spiegels holten die Punkte des Gastgebers, der jetzt 8:22-Punkte auf seinem Konto hat.

BV DJK Kellen - SV Walbeck 9:2. Einmal mehr war der Tabellenletzte und designierte Absteiger aus Walbeck chancenlos. Die beiden Ehrenpunkte für die Gäste steuerten Ludwig Rogge und Hermann Deckers bei.

NRW-Liga der Frauen: Anrather TK RW II - SV Walbeck 7:7. Die Gäste gingen zwar mit einer 2:0-Führung (Ines Vogel/Hannelore Hebinck und Franziska Holla/Marina Holla) in die Einzel, mussten sich aber letztlich beim Abstiegskandidaten mit einem Unentschieden begnügen. Franziska Holla (2), Marina Holla (2) und Ines Vogel holten die weiteren Punkte.

(him)