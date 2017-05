später lesen Tischtennis TTC Veert will die letzte Chance zum Aufstieg nutzen 2017-05-05T18:32+0200 2017-05-06T00:00+0200

Tischtennis-Relegation zum Aufstieg in die Herren-Verbandsliga: Einige Wochen hatte der TTC Geldern-Veert nun Zeit, um sich auf die wohl schwierigste Saison-Aufgabe vorzubereiten. Denn das Landesliga-Team kann in der am Wochenende stattfindenden Relegation (Gruppenmodus) noch ein Ticket für die Verbandsliga lösen. In Bottrop tritt der TTC am Samstag um 15 Uhr zunächst gegen den ASV Wuppertal an, um 18.30 Uhr folgt das Duell gegen Gastgeber DJK Olympia Bottrop. Am Sonntag um 10 Uhr spielen die Veerter dann gegen die TTG Menden.