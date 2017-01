Handball: TV Aldekerk II eilt der Konkurrenz davon

Handball-Verbandsliga der Frauen: Die Grün-Weißen haben nach dem Schützenfest im Spitzenspiel endgültig die Rolle des Topfavoriten übernommen. Der TV Issum kann in eigener Halle alle Zweifel am Klassenerhalt aus dem Weg räumen. Von Stefan Mülders

Die Reserve des TV Aldekerk ist mittlerweile Titelkandidat Nummer eins in der Frauen-Verbandsliga. Die letzten Zweifel an der Rolle des Topfavoriten räumte die Mannschaft am vergangenen Sonntag aus. Der Spitzenreiter deklassierte Verfolger VfL Rheinhausen mit 18 (!) Toren Differenz - die Grün-Weißen beherrschen die Liga offenbar nach Belieben. Lokalrivale TV Issum blickt derweil gelassen in die Zukunft. Nach dem 24:18-Erfolg beim Schlusslicht TV Bruckhausen hat das Team sieben Punkte Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz - das sollte bis zum Saisonende reichen.

SG Friedrichsfeld/Wesel - TV Aldekerk II (Sa., 18.15 Uhr). Mit einer jungen Mannschaft möchten die Grün-Weißen ihre Siegesserie fortsetzen. Die SG Friedrichsfeld/Wesel hat zwar gerade erst den Trainer gewechselt. Dennoch wäre alles andere als ein Sieg der Mannschaft um Trainer Georg van Neerven fast schon eine Sensation. "Gegen diesen Gegner dürfen wir keine Federn lassen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das nicht passieren wird", sagt der ATV-Coach. Bereits im Hinspiel waren seine Schützlinge beim 35:17-Sieg drückend überlegen. Und der Tabellenführer sollte in der Lage sein, die abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft auch in der Fremde in Schach zu halten. "Unsere B-Jugendlichen sind gewohnt, ein hohes Tempo zu gehen. Das ist wie immer unser Erfolgsrezept. Zeigen muss sich noch, ob die Mädchen körperlich in der Erwachsenen-Liga mithalten können." Was auch immer passiert - der TV Aldekerk II bleibt in jedem Fall Tabellenführer. Denn Verfolger Adler Königshof hat aktuell drei Punkte Rückstand.

TV Issum - SSV Gartenstadt (Sa., 16.45 Uhr, Vogt-von-Belle-Platz). Der Issumer Trainer Werner Konrads hofft darauf, dass seine Schützlinge mit dem Sieg im Kellerduell in Bruckhausen Selbstvertrauen getankt haben und in eigener Halle nachlegen können. Der Coach kann sich noch gut an die etwas unglückliche 17:22-Niederlage im Hinspiel erinnern. "Damals habe ich meinen offiziellen Einstand als Trainer gegeben. Wir haben dort leider viele Chancen ausgelassen und uns einige Schwächen in der Abwehr geleistet", sagt Konrads. Das soll vor eigenem Publikum anders aussehen. Die Mannschaft möchte den Schwung aus dem Bruckhausen-Spiel mitnehmen. Und falls der zweite Sieg in Folge gelingen sollte, wäre der angestrebte Klassenerhalt wohl schon endgültig in trockenen Tüchern.

Quelle: RP