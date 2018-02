später lesen Handball TV Aldekerk nimmt Revanche und gewinnt den Niederrhein-Pokal FOTO: Thomas Binn FOTO: Thomas Binn 2018-02-25T21:17+0100 2018-02-26T00:00+0100

Finale um den Handball-Niederrheinpokal der Frauen: TV Aldekerk - HSV Solingen-Gräfrath 37:32 (16:17). Mancher Zuschauer in der Vogteihalle dürfte sich die Frage gestellt haben, ob ein Sieg in der Liga nicht besser gewesen wäre. Eine Woche nach der 27:29-Niederlage in der Drittligapartie an gleicher Stelle gegen den gleichen Gegner bezwangen die Grün-Weißen den HSV aus Gräfrath und zogen verdientermaßen in die erste Pokalrunde des Deutschen Handball-Bundes ein. Auch ATV-Trainerin Dagmara Kowalska hatte sich diese Frage gestellt und war schnell zu einer Antwort gelangt. "Die Punkte hätten uns in der Liga sicher besser zu Gesicht gestanden", sagte sie nach der Partie und einem ersten Schluck aus der Wasserflasche. Doch schon im zweiten Satz überwog die Freude über den Pokalerfolg und vor allem das gute Spiel ihrer Mannschaft. Von Carsten Bleckmann