Handball: TV Aldekerk rechnet sich Siegchancen aus

Handball, Frauen: Zuletzt präsentierte sich der Drittligist wieder besser. Morgen ist der TSV Bayer Leverkusen II zu Gast und wird wohl Unterstützung aus der ersten Mannschaft mitbringen. Verbandsligist TV Issum empfängt HCTV Rhede. Von Carsten Bleckmann und Stefan Mülders

Die Issumer Handballerinnen planen die Revanche für das verlorene Hinspiel in Rhede.

3. Liga: TV Aldekerk - TSV Bayer 04 Leverkusen II (morgen, 19.30 Uhr, Vogteihalle). Den Aldekerker Handballerinnen weht der Wind in der dritten Liga langsam immer schärfer um die Nase. Der Bonus und das Überraschungsmoment des Aufsteigers sind weg, der Ligaalttag hat Einzug gehalten. In den letzten Partien zeigte sich einmal mehr die Ausgeglichenheit dieser Liga, die an jedem Wochenende, losgelöst vom aktuellen Tabellenplatz, einen schweren Gegner parat hat. Ein solches Schwergewicht stellt zweifelsfrei auch die zweite Mannschaft des Bundesligisten Bayer Leverkusen, die morgen ab 19:30 Uhr ihr Gastspiel in der Vogteihalle gibt.

Doch die Frauen des TV Aldekerk um Kapitänin Lisa Beyer gaben am vergangenen Wochenende nach vier sieglosen Spielen in Serie ein deutliches Lebenszeichen ab. Beim Spitzenreiter des 1. FC Köln fanden die Grün-Weißen zur kämpferischen Linie zurück und mussten erst nach zähem Ringen beide Punkte in der Domstadt lassen. "Wenn wir morgen auch in der Form und mit dieser Einstellung auflaufen, haben wir auch gegen die sicherlich favorisierten Leverkusenerinnen eine Chance", sagt Trainerin Dagmara Kowalska im Vorfeld der Partie. Die "Juniorelfen" sind Tabellendritter, doch im Hinspiel schon lagen die beiden Teams über lange Zeit gleichauf, ehe die Bayer-Truppe ein knappes Tor Vorsprung über die Ziellinie brachte. Am Wochenende hat die erste Mannschaft des TSV spielfrei, so dass Unterstützung aus dem Erstligakader möglich ist. Doch die spielte auch im Hinspiel mit, so dass sich der Respekt beim ATV in Grenzen halten dürfte. Das Team sollte auf jeden Fall, egal wer auf der anderen Seite steht, den Blick nach vorn gerichtet lassen und die Aufgabe mutig angehen.

Verbandsliga: TV Issum - HCTV Rhede (So., 18.45 Uhr, Vogt-von-Belle-Platz). Auch wenn die Ergebnisse von Issums Handballfrauen zuletzt wieder nichts Zählbares hervor brachten, ist Trainer Werner Konrads guter Dinge: "Die Leistungen waren gut, auch wenn wir verloren haben. Wir sind auf dem richtigen Weg und werden diesen weiter gehen. Wenn wir jetzt die Chancen noch besser verwerten, holen wir auch noch weitere Punkte in dieser Saison." Gerne würde der Coach schon am Sonntagabend zwei davon einsammeln, wenngleich das Hinspiel in Rhede verhältnismäßig klar (27:22) an die Gastgeberinnen ging. "Uns hat damals die starke Kreisläuferin das Leben schwer gemacht, und wir haben keinen Zugriff auf den Rückraum bekommen", erinnert sich Konrads. "Insofern werden wir uns im Vergleich zum Hinspiel taktisch verändern müssen. Ich hoffe, dass uns die Revanche für das Hinspiel gelingt." Ein kleines Handicap ist das Fehlen von Torfrau Julia Hesse, ansonsten sollte der Kader vollzählig zur Verfügung stehen.

Quelle: RP