Handball: TV Aldekerk verhindert eine Blamage

Dritte Handball-Liga der Frauen: Trotz einer über weite Strecken enttäuschenden Vorstellung schafft der Aufsteiger gegen den Abstiegskandidaten HSV Solingen-Gräfrath noch ein 26:26 (14:14). Svenja Rottwinkel trifft kurz vor Schluss. Von Carsten Bleckmann

Dagmara Kowalska stand nach dem Abpfiff der Frust etwas ins Gesicht geschrieben. Nach dem am Ende sogar noch glücklichen Unentschieden gegen den abstiegsgefährdeten Gegner aus Solingen fiel es der Trainerin des TV Aldekerk nicht schwer, die Ursachen für die ungenügende Leistung ihres Teams in Worte zu fassen.

"Wir haben heute mit viel zu wenig Engagement gespielt", bemängelte sie. "Gräfrath hat eine Mannschaft, die man in eigener Halle eigentlich schlagen mus. Aber wenn die Spielerinnen nicht bereit sind, hundert Prozent zu geben, reicht das natürlich nicht." Dabei hatten die Grün-Weißen zunächst noch recht ordentlich ins Spiel gefunden. 7:4 und 10:7 hießen die Zwischenstände in einer Partie, in der die Gastgeberinnen anfangs ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Allerdings unterliefen den Grün-Weißen im Spiel nach vorne wieder viel zu viele Fehler, die einen durchaus möglichen höheren Vorsprung verhinderten. So aber blieb der HSV Solingen-Gräfrath dran und schaffte mit dem Pausenpfiff sogar noch den verdienten Ausgleich zum 14:14.

Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste eindrucksvoll, wie man seine Siegabsichten deutlich unterstreicht. Während der HSV in der Abwehr vollen Einsatz zeigte und vorne geduldig auf seine Chancen wartete, spielten die Gastgeberinnen ideenlos und mit geringer Durchschlagskraft. Weil dazu auch die Torhüterinnen keine Hand zwischen Ball und Netz bekamen, führten die Solingerinnen in der 45. Minute plötzlich mit 24:18.

Wenigstens legte der Aufsteiger aus Aldekerk in der Schlussphase noch den nötigen Kampfgeist an den Tag. Da außerdem beim Gegner die Kräfte spürbar nachließen, konnte wenigstens die drohende Niederlage abgewendet werden. Zunächst schaffte der ATV zur Freude des Publikums in der Vogteihalle mit sechs Treffern in Serie den Ausgleich. Svenja Rottwinkel, die gegen Ende der Partie das Geschehen an sich riss, traf mit ihrem letzten Versuch zum 26:26-Endstand. Das etwas schmeichelhafte Unentschieden wurde fast wie ein Sieg bejubelt. Ein fader Beigeschmack bleibt jedoch. "Ich kann praktisch keine Spielerin von der Kritik ausnehmen", sagte Kowalska. "In den nächsten Spielen müssen wir eine andere Einstellung zeigen, wenn wir nicht in der Tabelle abrutschen wollen."

Am kommenden Wochenende tritt die ATV-Auswahl die weite Reise in den Taunus an. Der Neuling gastiert am Samstag bei der TSG Ober-Eschbach, die gestern das Spitzenspiel beim Tabellenführer TSG Eddersheim mit 22:26 verlor.

TV Aldekerk: Schindowski, Cengiz, Steller - van Neerven (5), Rottwinkel (5/2), Beyer (4), Heimes (4), A. Huppers (3), F. Huppers (3/1), Kühn (2), Rütten, Bleckmann, Akeredolu, Schütten.

Quelle: RP