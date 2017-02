später lesen Handball TV Issum: Männer träumen vom Titel, Frauen sind endgültig gerettet 2017-02-16T18:27+0100 2017-02-17T00:00+0100

Die Stimmung in der Issumer Handball-Abteilung könnte nicht besser sein. Während die von Tom Strack trainierten Männer in der Landesliga unermüdlich nach den Sternen greifen, hat die Frauen-Mannschaft um Trainer Werner Konrads den angestrebten Klassenerhalt am vergangenen Wochenende in trockene Tücher gebracht.