Handball: TV Issum setzt auf Ausdauer und Tempo

Handball-Landesliga, Männer: Die Mannschaft empfing den HC Wölfe Nordrhein II. Der SV Straelen hingegen ist zu Gast beim TV Anrath und weiß, dass ein Sieg gegen den Tabellenletzten kein Selbstläufer ist.

Gruppe 3: TV Issum - HC Wölfe Nordhrein II (Freitag, 18.45 Uhr, Vogt-von-Belle-Platz). Als unbequemen Gegner hatte Issums Trainer Tom Strack die Zweitvertretung der Wölfe Nordrhein im Hinspiel wahrgenommen. "Die haben zuletzt aufhorchen lassen und kämpfen bis zur letzten Sekunde", sagt Strack. Die Ausdauer allerdings ist ein Attribut, mit dem auch die Issumer immer wieder punkten konnten. Und das will das Team auch diesmal wieder tun, denn weiter gilt die Devise, dass zuhause kein Spiel verloren werden soll. Aller Voraussicht nach wird Strack dazu wieder aus dem Vollen schöpfen können. Die Fehlenden der vergangenen Woche sollten wieder dabei sein. "Wir müssen in der Abwehr stabil stehen und uns darauf konzentrieren, das Anspiel an den Kreis zu verhindern. Uns darauf einzustellen, wird vielleicht ein paar Minuten dauern, aber wir haben das auch im Hinspiel relativ schnell hinbekommen."

Nach vorne soll mit gewohntem Druck und Schnelligkeit für eigene Tore gesorgt werden. "Gespannt dürfen wir sein, mit welchen Spielern die Wölfe auflaufen. Es wird gemunkelt, dass die sich immer wieder aus der ersten Mannschaft verstärken, aber meist sind das Aktive aus dem erweiterten Kader."

Gruppe 1: TV Anrath - SV Straelen (Samstag, 18 Uhr). Der SV Straelen spielt eine ordentliche Saison und ist mit 13:15-Zählern im Mittelfeld der Liga platziert. Trotzdem ist die Situation für die Blumenstädter alles andere als komfortabel, wurde im Tabellenkeller zuletzt doch eifrig gepunktet. Und so ist ein Sieg beim bis dato sieglosen TV Anrath fast schon Pflicht. "Er ist aber keine Selbstverständlichkeit", warnt Trainer Dieter Pietralla seine Mannschaft vor nicht angebrachter Überheblichkeit, wenn die Partie heute Abend um 18 Uhr in der Leineweberhalle angepfiffen wird. Die Anrather Gäste spielten nach großem Aderlass eine katastrophale Hinrunde und waren in nahezu allen Begegnungen chancenlos. So auch bei den Grün-Gelben, bei denen man im Oktober mit 18:34 unterging. "Das Spiel müssen wir unbedingt aus unseren Köpfen herausbekommen. Uns erwartet ein anderer Gegner als noch vor vier Monaten", glaubt Straelens Coach. Anrath hat sein Team mit hungrigen Talenten aus der eigenen Reserve aufgepeppt und einen neuen Trainer installiert. An den Ergebnissen änderte das aber bisher wenig. Es gab zwei weitere deutliche Niederlagen. "Wir brauchen eine konzentrierte und engagierte Leistung, wenn wir keine böse Überraschung erleben wollen", sagt Pietralla, der wenig Lust auf ein weiteres Zitterspiel verspürt. Zudem haben sich die Straelener Personalsorgen wieder verschärft. "Martin Jacobs und Martin Pieper konnten nur eingeschränkt und Stefan Pieper gar nicht trainieren", erklärt der SVS-Coach, der noch nicht genau weiß, wer heute im grün-gelben Trikot auflaufen wird.

