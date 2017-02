Tischtennis: Union Wetten gewinnt das Abstiegs-Duell

Tischtennis-Landesliga, Männer: Das Team bezwingt den Tabellenvorletzten SGP Oberlohberg. Der TTC Geldern-Veert baut seine Tabellenführung aus. SV Walbeck wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Von Christian Cadel

SGP Oberlohberg - Union Kevelaer-Wetten 4:9. Die Wettener Mannschaft hat ihre bisherigen Chancen zu Beginn der Rückrunde gut genutzt. Nach dem gewonnenen Abstiegs-Duell gegen Lokalrivale SV Walbeck stand nun das Spiel gegen den Tabellenvorletzten an. Und auch dieses konnte die Union, derzeit auf dem Abstiegs-Relegationsplatz stehend, für sich entscheiden. Nach den Doppeln, die recht zügig zu Ende gingen, führte Wetten mit 2:1 und baute diese Führung in den anschließenden Einzeln peu á peu aus. Allerdings war dafür ein wahrer Kraftakt nötig, denn Oberlohberg wollte sich anfangs nicht geschlagen geben - so wie es sich für ein Abstiegs-Duell eben gehört. Bis auf ein Einzel wurden alle anderen im vierten oder fünften Satz entschieden.

Weseler TV - TTC Geldern-Veert 5:9. Die Veerter bleiben das Maß aller Dinge. Auch gegen den Weseler TV (Platz acht) ließ die Mannschaft nichts anbrennen. Eine komfortablen Basis bildete der TTC bereits zu Beginn. Alle drei Doppel gingen an die Veerter. Das Duo Jürgen Zeimetz/Hans-Jürgen Voss hatte allerdings etwas zu kämpfen. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 musste der fünfte Satz entscheiden, den die beiden TTC-Routiniers aber mit 11:6 gewinnen konnten. Zwar konnte Veert seine Führung bis zum Ende halten, Gegner Wesel bot dem Tabellenersten aber phasenweise ordentlich Paroli, vor allem zur Mitte der Begegnung. Jürgen Zeimetz, Hans-Jürgen Voss und Maik Lehwald bekamen das in ihren Fünf-Satz-Spielen besonders zu spüren. Am Ende behielt Veert aber die Oberhand und konnte durch den Sieg seine Tabellenführung zusätzlich ausbauen.

SV Walbeck - TV Voerde 4:9. Der SV Walbeck wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Auch gegen den favorisierten TV Voerde hat es erwartungsgemäß nicht geklappt. Dabei sah es anfangs gar nicht mal so schlecht aus. Walbeck lag nach den drei Doppelspielen zwar mit 1:2 hinten, kämpfte sich aber zwischenzeitlich auf 3:3 zurück. Danach zog der Tabellensechste aus Voerde allerdings von dannen. Lediglich Hermann-Josef Basten konnte noch einen Einzelpunkt für Walbeck verbuchen. Somit bleibt das Team auf dem letzten Platz.

