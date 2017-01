Volleyball: VC Eintracht Geldern verliert das Spitzenspiel

Volleyball-Regionalliga der Frauen: VC Eintracht Geldern - TV Gladbeck II 0:3 (20:25, 23:25, 20:25). Das hat's lange nicht mehr gegeben. Rund 300 (!) Zuschauer sorgten am Sonntagabend für eine rekordverdächtige Kulisse in der Gelderner Sporthalle "Am Bollwerk".

Und der Gastgeber nahm die am Ende deutliche Niederlage gegen den Topfavoriten, der am elften Spieltag den elften Sieg feierte, recht gelassen. "Wir haben ein echtes Spitzenspiel gesehen. Unsere Mannschaft hat in allen Sätzen überzeugt. Das war Werbung für den Volleyballsport", meinte Eintracht-Vorsitzender Hartmut Harmsen nach der Begegnung, die wesentlich spannender verlief, als es das am Ende glatte Resultat vermuten lässt.

Der Tabellenführer aus Gladbeck überzeugte schon im ersten Satz mit viel Druck im Angriff und in den Aufschlägen. Folgerichtig hatten die Gäste mit 25:20 die Nase vorn. Doch im folgenden Durchgang erhöhte die Eintracht die Schlagzahl. Die Mannschaft um Trainer Thomas Cöhnen hatte den erhofften Satzausgleich dicht vor Augen, musste aber letztlich ein 23:25 und damit einen 0:2-Rückstand hinnehmen.

Die Eintracht, die trotz ihrer personellen Probleme eine starke Vorstellung lieferte, steckte zu keinem Zeitpunkt auf. Auch den dritten Satz gestalteten die Gastgeberinnen ausgeglichen und bekamen für ihre gelungenen Angriffsaktionen viel Applaus von den Rängen. Doch in Sachen Präzision waren die Gäste, die unaufhaltsam in Richtung Titelgewinn streben, fast immer eine Nasenlänge voraus. Zudem hatte die Eintracht mehrfach Probleme mit den nahezu perfekt geschlagenen Aufschlägen des Gegners. Es kam, wie es kommen musste: Auch der dritte Satz ging an den Tabellenführer aus dem Ruhrgebiet. "Es wäre zwar schön gewesen, wenn wir den einen oder anderen Satz gewonnen hätten. Doch man muss neidlos anerkennen, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. Diese Niederlage gegen solch einen starken Gegner wirft uns garantiert nicht aus der Bahn", versicherte Cöhnen.

Auf die Eintracht, die nach der Niederlage auf Platz vier zurückgefallen ist, wartet am 4. Februar die nächste schwere Aufgabe. Dann stellt sich die Mannschaft beim FCJ Köln II vor, der sich mit einem 3:0 beim Schlusslicht SC Hennen auf Rang zwei verbesserte.

VC Eintracht Geldern: Arians, Gastens, Gey, Harmsen, Herbe, Heynen, Höing, Kanders, Kallweit, Müser, Schepers, Schoofs.

(M.H.)