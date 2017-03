Tischtennis: Wetten hofft auf Derby-Revanche gegen Veert

Tischtennis-Landesliga, Männer: Am Samstagabend treten Union Kevelaer-Wetten und der TTC Geldern-Veert gegeneinander an. Das Hinspiel gewannen die Veerter damals deutlich mit 9:1. Von Christian Cadel

Der SV Walbeck geht mit einem Erfolgserlebnis im Nacken ins nächste Duell.

Union Kevelaer-Wetten - TTC BW Geldern-Veert (Sa., 18.30 Uhr). Am Wochenende steht mal wieder eines der seltenen Lokalderbys in der Landesliga an. Union Kevelaer-Wetten empfängt den TTC Geldern-Veert zum Direktduell. Die Favoritenrolle ist klar vergeben: Veert ist nicht nur Tabellenerster und noch ungeschlagen in der Rückrunde, sondern konnte die Union im Hinspiel auch mit 9:1 abservieren. Dementsprechend groß sind die Hoffnungen auf Seiten der Wettener, nun Revanche zu nehmen. Zumindest sollen ein paar Einzelpunkte mehr hinzukommen, als noch im Oktober vorigen Jahres. Nach einem ganz guten Start in die zweite Saisonhälfte musste die Union zuletzt wieder zwei Niederlagen hinnehmen. Immer noch treten die Wettener personell bedingt von Woche zu Woche in einer anderen Formation an. In bisher fünf Rückrundenspielen sind schon zwölf unterschiedliche Akteure zum Einsatz gekommen. Wenn Wetten auch nur den Hauch einer Chance haben will, muss das Team alle Kräfte sammeln.

BSV GW Wesel-Flüren - SV Walbeck (Sa., 18.30 Uhr). Groß war die Freude am vorigen Spieltag. Die bis dahin sieglosen Walbecker verbuchten den ersten Saisonerfolg - und das ausgerechnet gegen den Tabellenvierten MTV Rheinwacht Dinslaken. Besonders in den Doppeln präsentierte sich das Team von seiner besonders starken Seite. Auch am Samstag hat Walbeck wieder ein Schwergewicht vor der Brust. Denn die Reise führt zum Tabellenzweiten nach Wesel-Flüren. Im Hinspiel war Walbeck noch klar unterlegen. Mit etwas Glück, der gewissen Portion Kampfgeist und dem Wissen, dass man auch die Favoriten schlagen kann, könnte Walbeck am Samstag vielleicht den zweiten Sieg in Folge feiern.

Quelle: RP