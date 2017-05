später lesen Tennis Winnekendonks "Herren 60" starten ins Ungewisse 2017-05-05T18:32+0200 2017-05-06T00:00+0200

Tennis, 1. Verbandsliga Herren 60: TV Winnekendonk - Oberhausener TV (Sa., 14 Uhr). Der Wechsel von den Herren 55 in die Herren 60 kommt für den TV Winnekendonk einem Sprung ins kalte Wasser gleich. "Wir kennen keinen unserer Gegner", sagt Mannschaftsführer Jürgen Völlings. Daher kann auch nicht mehr als der Klassenerhalt als Ziel ausgegeben werden. "Wir sind damals sportlich in die zweite Verbandsliga aufgestiegen und direkt danach am Grünen Tisch in die erste.