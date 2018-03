Lokalsport: Zwei Erfolgsgaranten für den SV Straelen

Marcus John ist neuer Trainer des Tabellenzweiten der Fußball-Oberliga. Stephan Houben feiert als Sportlicher Leiter sein Comeback. Von Volker Himmelberg

Hermann Tecklenburg hat seinen Wunschkandidaten bekommen. Marcus John ist neuer Trainer des Fußball-Oberligisten SV Straelen. Der 43-Jährige, der vom Ligarivalen SC Düsseldorf-West kommt, wird am Freitag der Mannschaft offiziell vorgestellt und die erste Einheit leiten. Neben der Verpflichtung des neuen Übungsleiters, der in der Fußball-Szene am Niederrhein einen glänzenden Ruf genießt, ist dem Präsidenten ein weiterer Glücksgriff gelungen. Der Meistermacher ist zurück an der Römerstraße. Stephan Houben, der den SV Straelen in der vergangenen Saison zur Landesliga-Meisterschaft geführt hatte, engagiert sich ab sofort als Sportlicher Leiter. Tecklenburg hatte dem Erfolgstrainer, der im Sommer seinen Rücktritt verkündet hatte, immer eine Hintertür für ein Comeback offengehalten. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt gekommen, weil sein Vorgänger Kato Sürün schon in der Winterpause signalisiert hatte, eine neue Herausforderung suchen zu wollen. Sürün bleibt den Grün-Gelben bis zum Saisonende in gleicher Funktion erhalten.

Spätestens mit der Verpflichtung der beiden Erfolgsgaranten steht fest: Der SV Straelen ist absolut professionell aufgestellt. Die sportliche Konstellation ist bekannt: Zehn Spieltage vor Saisonende hat der Aufsteiger einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Sportfreunde Baumberg und besitzt damit beste Chancen auf den Durchmarsch in die Regionalliga.

Eine Herausforderung, der sich Marcus John mit der nötigen Portion Selbstbewusstsein stellt: "Die Liga ist zwar sehr ausgeglichen. Da kann und wird noch allerhand passieren. Aber wenn man zehn Spieltage vor Schluss eine solche Chance hat, sollte die Zeit des Tiefstapelns vorbei sein."

Die Eckdaten der sportlichen Vita des neuen Straelener Trainers: Marcus John ist in Essen aufgewachsen und kickte als Junge zunächst für den SC Steele. In seiner durchaus erfolgreichen Fußballer-Laufbahn spielte er später unter anderen für die Essener Rivalen Schwarz-Weiß und Rot-Weiß. Bei den Rot-Weißen gelang ihm auch der Einstieg ins Trainer-Dasein. An der Seite von Ex-Profi-Sven Demandt betreute John an der Hafenstraße die A-Junioren, ehe er seinen langjährigen Weggefährten zu Borussia Mönchengladbach begleitete.

Im "Fohlenstall" hatte es der neue Sportchef von der Römerstraße als Co-Trainer der "U19"-Auswahl unter anderen mit Tony Jantschke, Amin Younes und Julian Korb zu tun, die mittlerweile längst gestandene Profis sind. Aber auch mit Jannik Stevens, der als Linksverteidiger der Extraklasse großen Anteil an der aktuellen Erfolgsgeschichte des SV Straelen hat. Vor gut zweieinhalb Jahren führte Marcus John den SC Düsseldorf-West in die Oberliga - jetzt ist die Zeit für einen Tapetenwechsel gekommen.

Marcus John hat in seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach die Trainer-A-Lizenz erworben und verkörpert den modernen Fußballtrainer, der seinen Spielern stets Gesprächsbereitschaft signalisiert. "Ich begründe meine Entscheidungen. Jeder Spieler soll erfahren, weshalb er in der Startelf steht oder nur auf der Bank sitzt", versichert der 43-Jährige, der im Hauptberuf als Versicherungskaufmann tätig ist und in Mönchengladbach lebt. Neben den reinen Resultaten verfolgt John, der zunächst einen Vertrag bis Sommer 2019 unterzeichnet hat, ein weiteres Ziel: "Ich bin eigentlich erst dann zufrieden, wenn sich die Spieler unter meiner Regie entwickeln und verbessern. Wobei ich diese Prozesse jederzeit auch für mich selbst anstrebe."

Klingt nicht nur gut, ist auch richtig gut. Präsident Hermann Tecklenburg hat zwei weise Entscheidung getroffen. Wenn sich jetzt noch das nötige Spielglück auf dem Rasen einstellt, ist der Weg in die Vierte Liga frei.

