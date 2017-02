später lesen Geldern St.-Clemens-Hospital: Bilanz des kardiologischen Notdienstes FOTO: Clemens-Hospital FOTO: Clemens-Hospital 2017-02-16T18:52+0100 2017-02-17T00:00+0100

Leben zu retten gehört für Dr. Franz Kalscheur zum Arbeitsalltag. Der Kardiologe ist seit vergangenem Oktober Chefarzt im St.-Clemens-Hospital. Genau drei Wochen war er im Amt, als er den Standort Geldern an den Rettungsdienst des Kreises anschloss, um eine 24-Stunden-Versorgung von akuten Herzerkrankungen zu etablieren. Mit überzeugendem Ergebnis, wie er nun feststellt. "Wir konnten eine Versorgungslücke zwischen den Kreisen Kleve und Wesel schließen", erklärt er. Zu den typischen Notfällen zählen neben dem Herzinfarkt beispielsweise schwere bakterielle Klappenentzündungen oder Hauptstammstenosen, also eine Verengung der großen Herzkranzgefäße. Dann tun eine rasche Diagnostik und eine spezialisierte Behandlung Not. "Das Herz ist ein empfindliches Organ. Je schneller wir ihm helfen, desto eher können wir es vor einer dauerhaften Schädigung schützen. So gilt beim Herzinfarkt ein Zeitfenster von maximal 60 Minuten bis zur Öffnung der verschlossenen Arterie als optimal." Dabei gilt: Je kürzer die Wege, desto höher die Überlebenschancen für den Patienten. "Deshalb ist unser notfallmedizinisches Angebot vor Ort so wichtig", meint Kalscheur.