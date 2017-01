Geldern: Stadt Geldern baut Friedhofshalle um

Mit dem Abriss des Zwischentrakts beginnt die Maßnahme in der nächsten Woche. Auch die Aussegnungskapelle wird saniert. Die Investitionssumme liegt insgesamt bei 591.000 Euro. Beerdigungen sollen nicht beeinträchtigt werden. Von Michael Klatt

Der Abschied von einem geliebten Menschen soll künftig in einem würdigeren Rahmen verlaufen. Deshalb baut die Stadt die Friedhofshalle in Geldern um, danach wird die Aussegnungskapelle saniert. 591.000 Euro kostet die Maßnahme insgesamt, die etwa Mitte Juli abgeschlossen sein soll.

1965 wurden Halle und Kapelle in Betrieb genommen. Zwischenzeitlich gab es kleinere Instandsetzungen, Anstriche beispielsweise. Doch mittlerweile entsprechen die Gebäude nicht mehr den Anforderungen. Johannes Dercks vom Grünflächenamt listet einige Mängel auf: feuchte Stellen in der Friedhofshalle, bröckelnder Putz, der zu Beschwerden von Nutzern führte. Der Kühlraum entspricht nicht den heutigen energetischen Ansprüchen, das laute Gebläse stört pietätvolle Trauer, die sechs jeweils neun Quadratmeter messenden Aufbahrungsräume erlauben eine würdige Verabschiedung der Verstorbenen nur bedingt.

Die Sanierung soll, so Dercks. "den heutigen Ansprüchen der Trauerkultur" gerecht werden. Mehrere Abschnitte sind vorgesehen. In der nächsten Woche geht es los mit dem Abriss des Zwischentrakts. Vorher wird eine staubdichte Trennwand aufgestellt. Denn, wie Architekt Berthold Dams, der die Bauarbeiten begleitet, erklärt: "Die Aussegnungshalle soll weiter nutzbar bleiben." Und die Beeinträchtigungen von Beerdigungen sollten so gering wie möglich gehalten werden. Dafür stehen Bestatter, Kirchen, die Hinterbliebenen und das Amt für Liegenschaften/Hochbau in Kontakt.

Die wesentlichste Neuerung in der Friedhofshalle sind drei größere Abschiedsräume, die an der westlichen Seite, zur Krefelder Straße hin, entstehen. Einer von ihnen lässt sich durch das Öffnen einer Falttür und die Einbeziehung des Foyers auf etwa 58 Quadratmeter erweitern. Besonders bei Russlanddeutschen ist die Trauergemeinde groß. Dercks: "Die kommen mit 30 bis 40 Personen." Die größeren Räume ermöglichten einen würdigeren Abschied von den Verstorbenen. Ruhe, private Zurückgezogenheit und eine helle, individuelle Atmosphäre sollen in den Abschiedsräumen künftig im Mittelpunkt stehen. Auf der östlichen Seite des Aufbahrungstraktes sollen unter anderem ein Raum für das Trauerpersonal, ein Versorgungsraum mit Kühlungseinrichtung und ein Technikraum untergebracht werden.

Das Flachdach wird komplett saniert, Fassade und Fenster werden erneuert, ebenso die Elektroinstallation und die Lüftung. Eine Fußbodenheizung sorgt für Wärme. Über den Parkplatz Krefelder Straße wird eine neue Zufahrt geschaffen. Damit soll laut Stadt der Begegnungsverkehr zwischen dem Trauerzug und Fahrzeugen der Bestatter vermieden werden. Der Ein- und Ausgang ist am Hauptbronzetor der Aussegnungskapelle möglich.

Bei der Sanierung der Kapelle stehen die "energetische Ertüchtigung" sowie eine bessere Gestaltung im Vordergrund. Die einen dunklen Eindruck erweckende Holzvertäfelung soll einer helleren Ausführung weichen. Der Bodenbelag ist erneuerungsbedürftig, die Bleiverglasung ist zu säubern. Das Dach bekommt eine Dämmung, an den Glasfenstern ist eine neue Lichtgestaltung geplant. Der Verbindungsgang zwischen Halle und Kapelle wird größer. Durch das Aufweiten des jetzigen Zugangs kann der Bereich der Aussegnungskapelle für große Bestattungen auf etwa 30 Quadratmeter vergrößert werden. Zusätzlich könnte dann noch das Foyer mit 35 Quadratmetern geöffnet werden.

Und auch an eine neue Orgel ist gedacht. Dercks: "Darüber müssen wir aber noch mit den Kirchengemeinden sprechen."

