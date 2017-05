später lesen Geldern 50 Jahre nach der Schulentlassung Wiedersehen in Nieukerk 2017-05-03T17:31+0200 2017-05-04T00:00+0200

NIEUKERK Exakt 50 Jahre nach der Schulentlassung fanden die Klassenkameraden des Jahrgangs 1952/53 beim Klassentreffen wieder zusammen. Nach dem Besuch der Mariengrundschule und einem Fototermin auf dem Schulhof ging es zum Totengedenken der verstorbenen Mitschüler zum Friedhof, wo am Hochkreuz ein Kranz niedergelegt war. Danach begab man sich in den Gasthof Till, wo bis in die frühen Morgenstunden geklönt, gequatscht und gelacht wurde. Die Organisatoren danken allen Teilnehmer für das gelungene Treffen und freuen sich auf ein erneutes Wiedersehen im Jahr 2022.