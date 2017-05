später lesen Geldern Gute Vorbereitung ist die halbe Miete: In Issum die Prüfung zum Begleithund mit Erfolg abgelegt 2017-05-03T17:31+0200 2017-05-04T00:00+0200

ISSUM Sie wollten nichts dem Zufall oder dem Glück überlassen. Gut vorbereitet in die Begleithundeprüfung gingen insgesamt vier Hunde und ihre Führer in Issum. Sie durften bei der Begleithundeprüfung in der Gruppe Niederrhein zeigen, was sie im intensiven Training in den vergangenen Monaten beim Prüfungsleiter Franz-Josef Rosendahl gelernt hatten. Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es dann los.