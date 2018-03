später lesen Geldern Klettergerüst wurde tobend eingeweiht FOTO: Sparkasse FOTO: Sparkasse 2018-03-23T18:31+0100 2018-03-24T00:00+0100

Die Sparkasse Goch -Kevelaer-Weeze hat durch eine Spende die Neugestaltung des Spielgeländes am offenen Ganztag in der Marienwasser-Grundschule in Weeze ermöglicht. Die Einweihung des Klettergerüstes hat jetzt stattgefunden. Die Kinder sind davon ganz begeistert und haben das Gelände schon in Beschlag genommen. Sie können jetzt nach Herzenslust auf dem Spielgerät klettern oder sich an den Stangen entlanghangeln. Alle sind sich sicher darüber einig, dass das Gelände durch die Spende erheblich aufgewertet wurde.