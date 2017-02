später lesen Geldern Kontrabass für Musikverein Nieukerk 2017-02-22T17:52+0100 2017-02-23T00:00+0100

NIEUKERK Der Musikverein "Eintracht" 1908 Nieukerk freut sich über die Spende der Sparkasse Krefeld für den Kauf eines neuen Kontrabasses, die durch Filialleiter Paul-Josef Kühn übergeben wurde. Der Kontrabass als Streichinstrument hält immer häufiger Einzug in die Kompositionen und Arrangements aktueller sinfonischer Blasmusik und bereichert den Orchesterklang mit einer weiteren Klangfarbe. So darf man sich schon auf die nächsten Konzerte des Musikvereins freuen: Am Samstag, 6. Mai, ab 16 Uhr ist dieses schöne Instrument erstmals im Adlersaal Nieukerk zu hören. Dann gibt es eine Märchenstunde, unter anderem mit dem Werk "Hänsel und Gretel".