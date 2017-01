später lesen Geldern Preise nach Ballonwettbewerb verliehen Teilen

2017-01-16T18:02+0100 2017-01-17T00:00+0100

Bei der Feier zum Weltkindertag im Rathauspark am 18. September hatte der Förderkreis "Lachende Kinder" Geldern einen Luftballonwettbewerb veranstaltet. Mehr als 500 Luftballons wurden auf die Reise geschickt. Knapp 60 Antwortkarten wurden von den Findern aus dem Dreiländereck um Aachen zurückgeschickt. Im Schnitt waren die Ballons 92 Kilometer in der Luft unterwegs gewesen. Über Einkaufsgutscheine der Firma Spielwaren Laumann freuten sich fünf Sieger: Jona Hanßen und Nils Deckers aus Walbeck in Begleitung ihrer Mütter, Mikael Orhan aus Kevelaer und Leonie Gertz aus Bocholt, die sich durch ihre Großmütter vertreten ließen.