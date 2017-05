später lesen Geldern Preise von der Tourismusmesse übergeben 2017-05-03T17:31+0200 2017-05-04T00:00+0200

KERKEN Die Tourismusmesse und Freizeitmesse lockte zahlreiche Besucher und Aussteller nach Kalkar. Am gemeinsamen Stand der Gemeinden Issum und Kerken konnte man durch Schätzfragen zu Käse und Kamelhaar wieder schöne Sachpreise gewinnen. In den vergangenen Tagen fand die Gewinnübergabe im Café Beyen in Kerken-Rahm statt. Bei Kaffee und Kuchen kamen die Gewinner ins Gespräch und ließen die Tourismusmesse noch einmal Revue passieren. Der Hauptgewinn war eine Hofbesichtigung für zehn Personen in der Bauernkäserei Straetmans in Kerken-Stenden.