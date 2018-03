später lesen Geldern St.-Sebastianus-Bruderschaft Nieukerk: Unterstützung für das Willkommenscafé 2018-03-21T17:31+0100 2018-03-22T00:00+0100

Bei ihrem Patronatsfest, dem "Blauen Montag", der St.-Sebastianus-Bruderschaft Nieukerk, waren die Schützenbrüder wahrlich in Spendierlaune. Sehr zur Freude der Gäste und des Teams des Willkommenscafés überreichte Brudermeister Hermann Mertens eine Spende in Höhe von 375 Euro. Ein herzliches Dankeschön des Teams des Willkommenscafés geht an die Schützenbrüder mit ihrem großen Herzen für die Flüchtlingsarbeit in Kerken.