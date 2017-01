später lesen Geldern Städtetouren für Petra und Willy Moll FOTO: Rogmann FOTO: Rogmann Teilen

2017-01-16T18:02+0100 2017-01-17T00:00+0100

Für Petra und Willy Moll geht's in die Ferne - nicht allzu weit weg, aber immerhin wollen sie sich in Deutschland ein wenig umsehen. Die beiden haben den Hauptgewinn des Weihnachtsrätsels in der RP-Beilage "Weihnachten am Niederrhein" abgeräumt: einen Reisegutschein im Wert von 1500 Euro. Sie haben schon mal ins Angebot geschaut: "Wir werden sehr wahrscheinlich Städtetouren machen", erzählt Willy Moll.