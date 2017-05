später lesen Geldern Strahlende Gewinner nach der Müllsammelaktion in Winnekendonk 2017-04-28T18:01+0200 2017-04-29T00:00+0200

WINNEKENDONK Anfang April organisierte der Kindergarten der Elterninitiative "Sterntaler" in Winnekendonk eine Müllsammelaktion. Mehr als 40 Kinder und Eltern beteiligten sich an der Aktion, um ihr Dorf im schönen Glanz erstrahlen zu lassen. Besonders die Kinder waren voller Eifer dabei. Ihre Reaktionen reichten von Verwunderung bis hin zu großem Ekel über die verbreiteten Angewohnheiten mancher Menschen: Zu den am häufigsten gefundenen Hinterlassenschaften im ansonsten recht sauberen Dorf gehörten Zigarettenstummel, eingetüteter Hundekot in Hecken und Sträuchern sowie zahlreiche leere Alkoholflaschen in allen Größen.