Gelderland: Stars aus der Region und anderswo

Der Kunstverein Gelderland hat sein Programm für das erste Halbjahr 2017 vorgestellt. Die rund 20 Aktiven des Vereins setzen wiederum andere Schwerpunkte. Dabei sind für das Publikum auch wieder einige neue Namen im Angebot.

Aus dem Erfahrungsschatz und den Vorlieben schöpfen, immer wieder andere Schwerpunkte setzen und nach Möglichkeit auch Hinweise aus dem Publikum aufnehmen - nach diesen Kriterien verfahren die rund 20 Aktiven des Kunstvereins Gelderland, wenn sie sich über ihr Angebot Gedanken machen. So war es auch bei dem Programm für das erste Halbjahr 2017, das Vorsitzende Inge Ruhs und Pressesprecherin Christel Terhorst im Gespräch mit der RP vorstellten.

Ein Publikumstipp ist zum Beispiel der Streifen "Ein Mann namens Ove", der in der Reihe "Filmzeit" am 11. Mai im Herzog-Theater gezeigt wird. Die Zusammenarbeit mit dem Gelderner Kino entwickelt sich erfreulich, wie die beiden Kunstvereins-Vertreterinnen betonen. Es seien in der Reihe niveauvolle, handverlesene und aktuelle Filme zu sehen, die gut ankommen, erklärte die Vorsitzende. Die neue Staffel startet am 12. Januar mit "Toni Erdmann", der jüngst beim Europäischen Filmpreis als bester europäischer Film ausgezeichnet wurde und dabei vier weitere Auszeichnungen abräumte.

Neue Leute bringen und Künstler aus der Region, das ist laut Christel Terhorst ein wichtiger Aspekt im Halbjahresprogramm. Von hier stammt der Walbecker Heino Tiskens, der mit seinem Kabarettprogramm "Zurück zur Kultur" am Sonntag, 26. März, ab 18 Uhr in der Tonhalle der Kreismusikschule am Boeckelter Weg 2 zu erleben ist. Für die Freunde der Bildenden Kunst präsentiert der Verein die Werke von Astrid Karuna Feuser aus Rees im Wasserturm am Bahnhof. Die Ausstellung läuft vom 29. April bis 14. Mai.

Ein neuer Name für das Gelderner Publikum sind die "Zucchini Sistaz". Ihr Auftritt wird als "Gute-Laune-Konzert" angekündigt. Die drei Damen betreten die Bühne der Tonhalle am Sonntag, 21. Mai, um 18 Uhr.

Die "großen Namen" geben sich in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums die Ehre. Ruhrpott-Klamauk und aus dem Ärmel geschüttelte, kraftvolle Rockmusik liefert Herbert Knebels "Affentheater" am Mittwoch, 8. Februar, ab 20 Uhr. Hierbei handelt es sich ebenso um eine Kooperation mit dem Kulturbüro Niederrhein wie beim Gastspiel von Mirja Boes und den Honkey Donkeys. Die Kabarettistin und die Band treten am Samstag, 10. Juni, ab 20 Uhr in der Lise-Meitner-Aula auf. Dort holt auch Sebastian Pufpaff seinen im November wegen Krankheit abgesagten Auftritt nach, und zwar am Mittwoch, 5. April, ab 20 Uhr. Dann heißt es "Auf Anfang".

Das Kunstvereins-Jahr beginnt, wie gewohnt, mit dem Neujahrskonzert des Salonorchesters "Die Madämchen". Die Musikerinnen spielen am Samstag, 7. Januar, ab 18 Uhr im Anton-Roeffs-Saal der Sparkasse am Gelderner Markt.

Offensichtlich eine große Fan-Gemeinde hat der Kölsche Abend mit der Band "Vino Rosso". Ihr Abend mit kölschen Liedern und mehr am 19. Februar in der Gaststätte Manten ist bereits ausverkauft.

